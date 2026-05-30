Esposito: "Allegri non è più integralista. C'è un modulo ideale e lo adotterà"
Max Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.
Per l’attuale rosa del Napoli, quale sistema di gioco potrebbe essere più adatto con Allegri?
"Con la rosa attuale secondo me l’ideale potrebbe essere un 4-2-3-1, con due esterni offensivi, De Bruyne magari come trequartista, quindi più vicino alla porta, e uno tra Lobotka o McTominay a centrocampo. Però il mercato può influire tantissimo: se per esempio parte De Bruyne, cambia tutto. Allegri comunque non è un integralista, lavora molto sulle caratteristiche dei giocatori e li mette nelle condizioni di esprimersi al meglio. Non è uno che li piega ai dettami tattici. Poi il modulo dipenderà molto dal mercato, ma secondo me una base si potrà comunque trovare."
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro