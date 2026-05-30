Offerta per Vergara, Forgione: "Se è di 30mln è giusto vacillare! Ha fatto mezza stagione..."
Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.
Una voce di mercato su un possibile interessamento del Tottenham per Vergara. Fermo restando che Allegri gioca con il 3-5-2, il Napoli può davvero pensare di vendere un predestinato come Antonio Vergara?
“Dipende dall’offerta. 30 milioni sull’unghia si comincia a vacillare un po’. È un calciatore che ha dimostrato buoni numeri ma non ha fatto una stagione intera, ha fatto uno spezzone di stagione ed è venuto fuori così un po’ a sorpresa. Quindi sui 30 milioni si può cominciare a ragionare, certamente non è una cifra irrisoria. È un momento in cui il Napoli deve ricominciare a lavorare sul player trading, non escluderei che ci si metta al lavoro, magari si vada al tavolo della trattativa e magari si aumenti l’offerta e il Napoli la accetti.”
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