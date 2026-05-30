Podcast Offerta per Vergara, Forgione: "Se è di 30mln è giusto vacillare! Ha fatto mezza stagione..."

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Oggi alle 04:00 Radio Tutto Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno