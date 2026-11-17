Dramma in Argentina: 18enne muore dopo una pallonata alla testa durante una partita

Tragedia nel calcio argentino: il giovane Abel Núñez, calciatore dell'FC Ezeiza, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un pallone.

Una pallonata alla testa durante una partita giovanile, il ricovero d'urgenza e una corsa in ospedale che purtroppo non è bastata a salvargli la vita. Il calcio argentino piange Abel Núñez, 18enne calciatore dell'FC Ezeiza, morto domenica 15 novembre a quattro giorni dal grave incidente. Il giovane, classe 2008, era stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver riportato un trauma alla testa, ma le sue condizioni non sono mai migliorate. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del calcio locale.

La dinamica dell'incidente e il cordoglio delle società

L'episodio risale a giovedì 12 novembre, durante la sfida tra FC Ezeiza e Deportivo Muñiz, valida per la sesta giornata della Copa de Plata del torneo Juveniles C organizzato dalla federazione argentina. La partita si disputava presso il centro sportivo del Club Atlético La Sonia, a José C. Paz, nella provincia di Buenos Aires. Secondo la ricostruzione della stampa argentina, Núñez è stato colpito alla testa da un pallone calciato durante un rinvio, perdendo immediatamente i sensi. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La gara è stata sospesa, così come quella della categoria successiva. Oltre a militare nelle giovanili dell'Ezeiza, il ragazzo faceva parte della squadra riserve di futsal del Nueva Estrella, società nella quale giocava dal 2024. Il club ha deciso di sospendere gli impegni sportivi in programma, compresa la partita contro l'Argentinos Juniors. Anche l'FC Ezeiza ha pubblicato un messaggio di cordoglio per ricordare il giovane calciatore e manifestare vicinanza alla famiglia. Alle condoglianze delle due società si sono unite quelle della Federcalcio argentina (AFA), attraverso il presidente Claudio Tapia, e di numerosi altri club.