Podcast De Bruyne via a gennaio? Forgione: "Offerta Psv irriverente. Senza sostituto addio Champions!"

Angelo Forgione a Radio Tutto Napoli analizza De Bruyne, il mercato di gennaio e il futuro di Manna.

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campaniaper, commentare le ultime indiscrezioni di mercato, a partire dall'offerta di poco superiore ai due milioni di euro che il PSV Eindhoven avrebbe presentato per Kevin De Bruyne. Forgione ha giudicato la cifra inadeguata e ha messo in guardia il Napoli dai rischi di una cessione a gennaio senza un sostituto all'altezza. Nel corso dell'intervista si è soffermato anche sul possibile arrivo di Sebastiano Esposito, sulle indiscrezioni relative al rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032 e sulle prospettive economiche della società azzurra.

Il PSV avrebbe presentato una prima offerta di poco superiore ai due milioni per De Bruyne. Come giudichi questa proposta?

“Due milioni, voglio dire, non è che allo stato delle cose puoi pretendere chissà cosa, però due milioni mi sembrano anche irriverenti nei confronti del calciatore. Non puoi svenderlo tanto. È un'offerta che il Napoli non può prendere seriamente in considerazione. Bisogna usare quest'offerta per cercare di far vacillare il Napoli a gennaio, insomma”.

Anche con un'offerta più alta, che senso avrebbe cedere a gennaio uno dei giocatori che incidono maggiormente senza avere già un sostituto?

“Se non hai un valido sostituto già in mano, non ha nessun senso. Altrimenti dichiariamo ufficialmente chiusa la rincorsa al quarto posto e pensiamo direttamente a rifondare a giugno. Io penso che il Napoli, se vuole in qualche modo provare a raggiungere quel posto, debba tenere dentro i calciatori validi e cercare di metterli in condizione di fare quello che sanno fare. È una cosa assolutamente difficile da ipotizzare in questo momento, ma sono nove punti: con una squadra che comincia a correre si può tentare. Però deve cominciare a correre, non è che puoi farlo indebolendo la squadra. Io credo che il Napoli debba valutare una questione di impianto tattico, trovare un modo per ottimizzare le risorse che ha in casa, altrimenti continua a brancolare nel buio. Non è in condizione di poter buttare via un patrimonio che, in questo momento, è più tecnico che economico. È certo che comunque l'ingaggio risparmiato ti consente di lavorare meglio sul mercato, però il Napoli ha tutte le risorse possibili per fare certe valutazioni e non sbagliare il mercato di gennaio, che resta un momento nevralgico in cui puoi riparare a qualche errore”.

La Gazzetta dello Sport parla di un incontro tra l'agente di Sebastiano Esposito e Giovanni Manna. Ti piacerebbe come rinforzo?

“Sì, certo. È uno di quei calciatori che possono essere inseriti in un club e crescere. Ha le potenzialità per crescere, è un ragazzo che è in Nazionale e promette un buon futuro immediato. Non è un calciatore senza potenzialità, ne ha tante sicuramente. Quindi il Napoli, se dovesse chiudere l'operazione, io la inquadrerei in un discorso di rinnovamento, certamente non di potenziamento. Non è un calciatore che ti fa la differenza, ma è un calciatore che, insieme ad altri, ti può consentire di rinnovare la squadra, inserire elementi nuovi e sperare che magari qualcuno riesca a esplodere. Lui è uno di quelli”.

Secondo alcune indiscrezioni, nel bilancio del Napoli sarebbe presente il rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032, non ancora annunciato ufficialmente. Ti aspettavi questa scelta di De Laurentiis?

“Non si può pretendere che le operazioni o comunque un mercato impostato in una certa maniera vadano tutti sulle spalle di un direttore sportivo che opera sul mercato. È chiaro che le indicazioni sono venute dall'alto, lui ha dovuto fare di necessità virtù. Ci ha messo anche la faccia più volte, non solo in quest'occasione, ma anche la settimana scorsa, dichiarando in qualche maniera che il Napoli ha fatto degli errori. Io ricordo che ci ha messo la faccia anche quando ha dovuto cedere Kvaratskhelia senza rimpiazzarlo. Sa assumersi le sue responsabilità. A volte fa bene, a volte fa male, ma questo è nell'ordine delle cose di tutti i direttori sportivi. Ricordo anche Giuntoli: ci sono stati momenti in cui era considerato un direttore illuminato e altri in cui veniva contestato. Non mi fisserei troppo sull'umore attuale, contingente. Facciamo una valutazione generale di quello che ha fatto Manna: non mi pare si possa dire che sia un direttore scarso. È un direttore che lavora bene e soprattutto è un direttore che, in qualche maniera, è anche aziendalista, perché non ha tutta questa libertà di agire. Spesso si è dovuto trovare a far fronte alle richieste di De Laurentiis, altre volte a quelle di Conte e quest'anno si è dovuto piegare a una necessità dall'alto. È una situazione che lo ha messo in difficoltà. Vediamo da qui in avanti cosa succede, però non lo attaccherei così tanto”.

Il Napoli ha chiuso il bilancio con circa 2,2 milioni di utili e dispone, secondo i dati citati, di circa 170 milioni di liquidità. Ti aspetti investimenti importanti già a gennaio oppure una programmazione più ampia a giugno?

“Io credo che il Napoli qualche operazione interessante la farà, ma non sposterà gli equilibri e certamente non investirà tantissimo. Il Napoli deve capire intanto che cosa succederà quest'anno e alla fine di questa stagione. Deve capire se riuscirà a qualificarsi alla successiva fase di Champions e soprattutto alla prossima Champions League, che è diventata a questo punto un obiettivo fondamentale, anche se difficile. È l'unico obiettivo in campionato, perché il Napoli è già fuori da qualsiasi discorso scudetto da un mese, credo. In questo momento resta l'obiettivo Champions ed è tutto finalizzato a incamerare risorse importanti. Nel caso peggiore, se il Napoli non si qualificasse alla fase successiva dell'attuale Champions e neppure alla prossima Champions League, dovrebbe stare molto attento. È chiaro che soldi in cassa ce ne sono, però la gestione del club è fatta anche di spese. In questo momento c'è un monte ingaggi molto alto, quindi dovrebbe rimodulare un po' tutto. Le uscite di certi calciatori, almeno una, diventerebbero necessarie. Ci auguriamo che il Napoli raggiunga almeno il quarto posto, perché ti dà la possibilità di incassare dei soldi e tamponare problemi che in questo momento il Napoli sembra non avere, ma bisogna stare molto attenti”.