Podcast Minervini: "Rinnovo Manna fino al 2032 è indizio chiare sulle prossime strategie"

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032 rappresenta un segnale importante da parte del Napoli. Come interpreti questa scelta?

"Riprende il discorso che facevamo ieri sulla volontà del Napoli di ripartire dai ragazzi giovani. Manna le cose migliori le ha fatte alla Juventus, lavorando sulla Juve Next Gen, andando a pescare diversi ragazzi che poi hanno fatto un bel percorso e che soprattutto hanno fruttato alla Juve delle plusvalenze importanti. Credo che l'idea del Napoli sia proprio quella di affidare a Manna un percorso mirato principalmente ai giovani, per ringiovanire la rosa e per rinfrescare anche il bilancio, andando a fare operazioni che poi portano plusvalenze nelle casse del club. Mi sembra abbastanza chiara la volontà di andare in questa direzione".

È anche un messaggio rispetto alle voci di un possibile ridimensionamento del Napoli?

"È chiaro che il Napoli lancia un messaggio importante a chi probabilmente credeva a una società che stesse smantellando. Io credo che proprio la durata di questo nuovo accordo con Manna racconti invece di un Napoli e di un De Laurentiis che vogliono restare ancora in sella e continuare a investire. Evidentemente la società è soddisfatta di quello che ha fatto Manna, anche alla luce di una considerazione che facciamo spesso. I colpi di Manna sono Alisson Santos e McTominay, giocatori che hanno fatto molto bene. Gli errori sono nati spesso da indicazioni specifiche di Antonio Conte. I nomi di Lucca, Lang, Beukema e dello stesso Milinkovic-Savic sono tutti desideri dell'ex allenatore, giocatori che poi il direttore sportivo è andato a trattare".

Il Napoli potrebbe cambiare quattro o cinque giocatori già nel mercato di gennaio. Sarebbe una scelta giusta?

"Sarebbe esagerato secondo me, sarebbe anche irrispettoso probabilmente nei confronti delle scelte che hai fatto in estate. Mi aspetterei un attimino più di coerenza rispetto a quello che hai fatto e anche la capacità di assumersi la responsabilità di alcune scelte. Mi sembra che tiri un'aria di smobilitazione ed è un po' triste segnalarlo, soprattutto quando siamo appena a metà novembre. Ricordiamo le parole di Allegri, quando diceva che voleva essere in corsa per tutto, e invece a metà novembre stiamo già parlando di una rivoluzione a gennaio. Qualcosa non ha funzionato come doveva, come si sperava, come sperava Allegri e come sperava anche la società".

Quanto sarebbe complicato realizzare una rivoluzione nel mercato invernale?

"È chiaro che nelle idee magari c'è questa volontà di rinnovare tutto, ma ci sono delle regole da rispettare e a gennaio trovare club che comprano non è mai semplicissimo. Questa voglia di rivoluzione deve sposarsi con quelle che sono le regole e le richieste del mercato. A me non sembra che ci sia gente pronta a strapparsi i capelli per prendere Lucca, Lang o altri giocatori. L'unico che ha mercato in questo momento è Kevin De Bruyne, che tra l'altro è quello che sta rendendo probabilmente meglio nel Napoli. Quindi non è nemmeno facile pensare di cederlo".

Si parla di una possibile firma per i terreni del nuovo centro sportivo. Quanto sarebbe importante questo passaggio per il futuro del Napoli?

"È importante il centro sportivo. Abbiamo spesso parlato di una fase tre dell'epoca De Laurentiis. La prima fase è durata molto tempo, con il tentativo di vincere quello scudetto che è sempre stato il sogno. Poi ci è riuscito, addirittura con due scudetti in quattro anni. La fase tre è quella strutturale, la parte che è mancata nella gestione De Laurentiis. Oggi sia Il Mattino che il Corriere del Mezzogiorno ci dicono che a mezzogiorno ci sarà la firma del contratto preliminare per questi terreni e accogliamo questa notizia con grande piacere. Il Napoli ha bisogno di una casa, di tranquillità e di stabilità per far crescere sia i ragazzi della prima squadra che quelli del settore giovanile. Sarà interessante capire anche come verrà utilizzato questo centro per la parte giovanile, c'è grande curiosità. Sullo stadio i tempi mi sembrano un attimino più lunghi, però iniziamo ad accogliere con piacere questo primo passo della fase tre di De Laurentiis".