Podcast Forgione approva Badiashile: "Profilo giusto da valorizzare anche nel tempo"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

La cessione di Gutierrez è ormai definita e Favasuli è vicino al Napoli. Ti aspetti altro nelle prossime giornate? Che Napoli sta venendo fuori?

"Certamente mi aspetto altro, però, come dicevamo ieri, non me lo aspetto a breve. Sono molto paziente, ho perfettamente compreso la situazione, nel senso che sono conscio del fatto che il Napoli debba fare prima certe operazioni in uscita. Deve muoversi con serenità, non deve pompare i prezzi dei calciatori che va ad acquistare, quindi deve comprare a buon prezzo e, per farlo, bisogna aspettare. Saranno gli ultimi giorni di mercato, sicuramente anche l'ultimo, a vedere tante operazioni. Io immagino che il Napoli, in queste condizioni, farà tutto verso la fine."

Ci sarà la terza amichevole stagionale, la prima contro una squadra della Liga, l'Osasuna. Ti aspetti qualche novità?

"Immagino che si partirà con il 4-3-3. Mi aspetto comunque anche dei tentativi, degli esperimenti. È un primo abbozzo di partita di questo Napoli, quindi sono curioso di capire il rapporto che si sta instaurando, dal punto di vista tattico ma anche umano. È difficile capirlo da quello che si vede negli allenamenti, magari in partita qualcosa verrà fuori. Cominceremo a prendere confidenza con il nuovo Napoli di Allegri, la curiosità è tutta lì."

Una battuta sulla quasi chiusura della trattativa per Badiashile. È un calciatore che conosci? Ti piace? È quello giusto per il Napoli?

"Assolutamente sì. Il quid in più è proprio quello del piede mancino, ma ci metto anche la fisicità. Il Napoli ha bisogno di fisicità sia a centrocampo sia in difesa, davanti non ne ha tanto bisogno in questo momento. Per strutturarsi servono giocatori come lui, così alto. Credo che possa essere un buon acquisto. Si può partire bene con questo rafforzamento, tra lui e Favasuli. Penso che siano proprio questi i profili che il Napoli deve acquistare e poi valorizzare nel tempo". Di seguito il podcast completo in cui analizza anche la situazione stadio