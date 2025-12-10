Radio TN Fontana: "Elmas? Sembra un play nato. Già c'era stato un indizio"

Gaetano Fontana, allenatore, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione in onda sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"McTominay sa fare veramente tutto, è un giocatore straordinario. Sa fare tutto, la mezzala, il play, il doppio play, e dà sempre il suo contributo. Sta confermando la sua grandiosità. E' un atleta non solo tecnicamente ma anche come motore, presenza, come cattiveria agonistica legata a un perbenismo incredibile. Macina chilometri, contrasta, costruisce ma non alza mai i toni contro nessuno, né compagni né arbitri né avversari. Una condotta incredibile".

"Elmas da riscattare? Quando hai a disposizione certi giocatori non ci perdi un attimo, sono universari e ti danno massima disponibilità e sono sempre utili. Anche Elmas ha subito una metamorfosi, ma parlerei soprattutto di conoscenze calcistiche. Oggi un atleta non è solo appartenente a un ruolo specifico, il calcio è cambiato ed essendoci un calcio relazionale c'è bisogno di conoscere quello che avviene in campo e la funzione che assolvi. Anche Elmas ha caratteristiche che gli permettono di essere utile e duttile in tutti i ruoli. Ha anche una capacità di ritmo incredibile, non perde mai la lucidità".

"Elmas aveva già giocato come play contro il Como, era una zona che già stava praticando. Io credo che nell'arco di questo periodo, dopo aver dato la prima risposta positiva e viste le assenze di Lobo e Gilmour, comunque veniva indottrinato lì durante gli allenamenti essendosi aperta una possibilità. Quindi non credo che la scelta di Conte sia stata dettata da un'esigenza dell'ultimo momento".