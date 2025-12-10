Podcast Mele: "Ottavi Champions fondamentali per i 60-70mln subito nelle casse del club"

vedi letture

Silver Mele, giornalista di 'Canale 8', è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre, trasmissione in onda sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Io penso che Mourinho, per quanto l'ultimo periodo non sia stato trascendentale per risultati, in Europa riesce sempre a far meglio facendo sempre ricorso a un calcio spigoloso, sparagnino, attento soprattutto sulla squadra avversaria. Ci vorrà una partita intelligente, coraggiosa ed equilibrata con la consapevolezza che la priorità sarà non perdere. Credo che le due cose miscelate metteranno in piedi una gara a scacchi che potrebbe essere orientata dalla giocata di un campione, fermo restando che il Benfica ha qualità e un buon impianto di gioco. Parliamo sempre di una delle squadre più prestigiose d'Europa. Classifica? Sarebbe importante arrivare tra le prime sedici ed essere testa di serie per gli spareggi perché la seconda partita la giocheresti in casa e per evitare le squadre più pericolose. Il Napoli ha tutto per arrivarci".

"Mourinho e Conte? Penso che a questo livello c'è rispetto e stima per questi personaggi che hanno fatto grandi cose, hanno vinto, si rispettano sinceramente. Mou delle squadre di Conte non poteva non dire che sono sempre ben organizzate".

"David Neres? E' il giocatore che può spaccare qualsiasi partita. In trasmissione tutti in coro mi hanno parlato di equilibrio come motivo per cui inizialmente non giocava con i Fab Four. Ma una volta che viene meno De Bruyne e poi Anguissa, allora ecco lo spazio per Neres. Non può piovere per sempre".

"La gestione della rosa è la cosa più importante, ad esempio quella di McTominay. Però ormai sono contati. I tifosi dicono che bisogna pensare al campionato ma non può essere così. In Champions non puoi fare la comparsata e poi la quallificazione agli ottavi garantirebbe al Napoli 60-70 milioni nelle casse. Il futuro del club è legata a quel piazzamento lì quindi non puoi fare calcoli".