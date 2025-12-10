Radio Tutto Napoli, segui Benfica-Napoli con noi: dalle 19 parte "Napoli in campo"
Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 19.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Christian Marangio con il nostro inviato da Lisbona, Giovanni Annunziata ed i nostri opinionisti. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Pubblicità
Radio Tutto Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com