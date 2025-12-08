Radio Tutto Napoli, ancora due ore live insieme: alle 15 parte "Napoli Talk"
Prosegue il palinsesto odierno di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito, Francesco Carbone ed i loro opinionisti. Due ore per chiudere la programmazione mentre domani torneremo alla solita programmazione, aggiungendo un'ulteriore ora - quindi fino alle 20 - per trasmettervi tutto con i nostri inviati a Lisbona. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci negli spazi dedicati allo 081-17974125
