Radio TN Paradiso sicuro: "Non abbiamo visto ancora il miglior Neres"

vedi letture

Angelo Paradiso ex calciatore del Napoli è intervenuto nella trasimissione "Napoli Nel Mondo" nella neonata Radio Tutto Napoli prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

“Neres è un giocatore che spacca le partite, quando salta l’uomo già sta davanti al portiere grazie alla sua velocità. Il Napoli una volta che rientreranno i grandi giocatori in campionato non ci sarà gara per la grande qualità della rosa degli azzurri. Non siamo nel prime di Neres, già l’anno scorso ha fatto bene, ma non è ancora al top e quando prenderà la continuità fisica negli allenamenti di Conte. Mainoo è un giocatore già pronto, il Napoli sta pescando in Premier perché il calcio inglese è più veloce è un calcio diverso come lo eravamo noi in Italia anni fa”.