Podcast Futuro Conte, Ceccarini: "Ci sarà vertice con ADL e lì tutto può succedere"

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Conte-Nazionale: quanto c’è di concreto?

"Le dichiarazioni sono molto chiare, sia quelle di Conte che quelle di Aurelio De Laurentiis. Poi tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo la realtà. Conte ha ribadito di avere un contratto e di voler chiudere al meglio la stagione, però è stato onesto: un profilo come il suo è normale che venga preso in considerazione. E De Laurentiis ha detto apertamente che non si opporrebbe. Se dovesse arrivare una chiamata concreta, se ne parlerebbe sicuramente".

Il futuro di Conte è già deciso?

"No, è tutto in divenire. A fine stagione ci sarà comunque un confronto con il presidente. Poi, se nel frattempo dovessero emergere altre opportunità, il discorso diventerebbe ancora più approfondito. Ma oggi la priorità è chiudere bene il campionato".

Capitolo Romelu Lukaku: quale scenario?

"È una mia idea più che una notizia: con un solo anno di contratto e considerando la stagione, tra infortuni e difficoltà, non escludo che a fine anno si possa arrivare a una separazione. Lukaku non è più giovanissimo e il Napoli potrebbe fare valutazioni diverse sul futuro. Però è ancora tutto aperto".

Su Giovanni Manna e il mercato: bilancio positivo?

"Io non parlerei di disastri. Alcuni acquisti non hanno reso come ci si aspettava, ma questo può succedere. Conta il bilancio complessivo e un colpo come Alisson Santos è un’intuizione importante. Un direttore sportivo si giudica nel complesso: più operazioni positive che negative, ed è questo che fa la differenza".

Scudetto: il Napoli può crederci davvero?

"Crederci è giusto, mancano sette partite. Però bisogna essere onesti: oggi lo Scudetto lo può perdere solo l’Inter. È la squadra più forte e ha avuto più continuità. Il Napoli deve fare il massimo e sperare in qualche passo falso dei nerazzurri".

Quanto pesa la vittoria contro il Milan?

"È un segnale importante. Il Napoli deve continuare così, senza guardare troppo gli altri. Solo vincendo può mettere pressione all’Inter".

Un giudizio su Matteo Politano?

"È uno dei più continui negli ultimi anni. Ha superato cambi di allenatore e rivoluzioni tecniche, restando sempre protagonista. In Nazionale paga il sistema di gioco, ma nel Napoli è una certezza. Il gol contro il Milan è solo l’ennesima conferma".

Infine, corsa Champions: chi vede favorito?

"La Champions è fondamentale soprattutto per la Juventus, che non può permettersi di restarne fuori. Il Como è la mina vagante, gioca senza pressione e può dare fastidio a tutti. La Roma invece mi sembra un po’ in calo. Oggi vedo un ballottaggio tra Juventus e Como per il quarto posto".