Scotto esalta Conte: "Spinge al massimo la sua squadra nonostante imprevisti"
Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Napoli-Milan 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Un Napoli senza attaccanti batte il Milan, lo scavalca e conquista il secondo posto. L'Inter è lanciata, ma è bello vivere un'ultima parte di campionato all'inseguimento della capolista. Intanto la Champions è conquistata. 'Con Conte o fai primo o fai secondo': questo il motto motivazionale dell'allenatore azzurro, che spinge al massimo la sua macchina nonostante un imprevisto dopo l'altro. Pesa molto il 'giallo' di Lukaku il fuggitivo, e colpisce la sfortuna con l'influenza che ha fermato Hojlund poche ore prima della partita".
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 31ª giornata:
1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate
2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 31 partite giocate
4 - Como 58 punti, 31 partite giocate
5 - Juventus 57 punti, 31 partite giocate
6 - Roma 54 punti, 31 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 31 partite giocate
8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate
10 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate
11 - Udinese 40 punti, 31 partite giocate
12 - Torino 36 punti, 31 partite giocate
13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate
14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate
15 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate
16 - Cagliari 30 punti, 31 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 31 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 31 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 31 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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