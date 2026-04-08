Scotto esalta Conte: "Spinge al massimo la sua squadra nonostante imprevisti"

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Il giornalista de Il Roma esalta il tecnico del Napoli dopo la vittoria contro il Milan: "Con Conte o fai primo o fai secondo"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Napoli-Milan 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Un Napoli senza attaccanti batte il Milan, lo scavalca e conquista il secondo posto. L'Inter è lanciata, ma è bello vivere un'ultima parte di campionato all'inseguimento della capolista. Intanto la Champions è conquistata. 'Con Conte o fai primo o fai secondo': questo il motto motivazionale dell'allenatore azzurro, che spinge al massimo la sua macchina nonostante un imprevisto dopo l'altro. Pesa molto il 'giallo' di Lukaku il fuggitivo, e colpisce la sfortuna con l'influenza che ha fermato Hojlund poche ore prima della partita".

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 31ª giornata:

1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate

2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate

3 - Milan 63 punti, 31 partite giocate

4 - Como 58 punti, 31 partite giocate

5 - Juventus 57 punti, 31 partite giocate

6 - Roma 54 punti, 31 partite giocate

7 - Atalanta 53 punti, 31 partite giocate

8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate

9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate

10 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate

11 - Udinese 40 punti, 31 partite giocate

12 - Torino 36 punti, 31 partite giocate

13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate

14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate

15 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate

16 - Cagliari 30 punti, 31 partite giocate

17 - Cremonese 27 punti, 31 partite giocate

18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 31 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 31 partite giocate