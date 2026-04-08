Rai, Perillo: "Conte ha indovinato mosse e contromosse, e pesava il forfait di Hojlund"

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Il giornalista Rai analizza Napoli-Milan 1-0: azzurri ora unica concorrente dell'Inter, Conte bravissimo, ottima prestazione di Giovane e Alisson Santos

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Napoli-Milan 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Con i tre punti conquistati contro il Milan il Napoli ha di fatto blindato la qualificazione alla prossima Champions League e si pone come principale, forse unica, possibile rivale dell'Inter nella corsa scudetto. Vittoria meritata per impegno, attenzione, concentrazione e per le scelte di Conte, che anche contro Allegri ha indovinato mosse e contromosse riuscendo a tirare fuori il massimo dalla squadra.

Pesantissima l'assenza di Hojlund a poche ore dalla grande sfida del 'Maradona', bravissimo il tecnico leccese a dar fiducia al brasiliano Giovane, protagonista di un'ottima prestazione, per poi sparigliare tutto con l'inserimento di Alisson Santos. Tra i migliori Buongiorno, bravo nel guidare il pacchetto arretrato, Spinazzola, abile negli inserimenti sulla fascia mancina, e Politano, per il gol che ha deciso la partita. Tra i meno brillanti si segnala De Bruyne, stranamente impreciso più di una volta nei passaggi".

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