Podcast Molaro: "Mi tengo Conte, ma se va via solo Klopp può sostituirlo"

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Molaro a Radio Tutto Napoli: analisi Napoli-Milan, Conte promosso, dubbi sulla Nazionale e ipotesi suggestiva Klopp per la panchina

Il giornalista Francesco Molaro è intervenuto con la sua rubrica Io la penso così nel corso di Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dicharazioni.

Ti aspettavi una gara come quella vinta dal Napoli per 1-0?

"Mi aspettavo una gara bloccata, anche dopo il risultato dell’Inter che ha smorzato gli entusiasmi. Mi aspettavo anche il non gioco in certi momenti. Conte fa due mosse per vincerla, con Alisson e Politano, mentre Allegri risponde in ritardo o senza impatto. Devo dire bravo a Conte, anche se il primo tempo e la formazione iniziale non mi avevano convinto."

Alcuni giocatori non hanno convinto: cosa non ha funzionato?

"Ho visto cose che non hanno funzionato: Anguissa, McTominay e De Bruyne non mi sono sembrati brillanti. Anche la difesa a tre con tutti mancini non mi aveva convinto, con Juan Jesus costretto a fare una super partita."

Nel secondo tempo cosa è cambiato?

"Nel secondo tempo ho visto Giovane più libero, meno legato a certi compiti. Quando è entrato Alisson ha saltato l’uomo e ha cambiato la partita, e con Politano si è ripresa la fascia. Il Napoli mi è piaciuto molto: abbiamo creato occasioni e giocate, non solo il gol."

Chi promuovi e chi bocci dopo questa partita?

"Promuovo Conte e giocatori come Alisson e Politano, molto più reattivi. Non mi hanno convinto Anguissa e forse anche De Bruyne."

Anguissa è stato il giocatore che ha corso di più: come lo spieghi?

"Ha corso tanto, ma sembrava farlo con leggerezza, come se avesse una marcia in meno nei movimenti. Non dava l’idea di incidere davvero nelle azioni decisive."

Conte alla Nazionale: è uno scenario possibile?

"Io mi auguro assolutamente di no. Spero resti a Napoli anche per il terzo anno. Le parole di De Laurentiis mi hanno un po’ gelato, perché sembrano aprire a questa possibilità. Se Conte vuole andare, forse si preferisce chiudere bene, ma io spero resti."

Meglio il Napoli o la Nazionale?

"Per me l’unica nazionale è il Napoli. Posso tifare i giocatori al Mondiale, ma resto legato al Napoli."

Se Conte dovesse andare via, chi vedresti al suo posto?

"Se dovesse andare via, c'è un solo nome che lo potrebbe sostituire: Jürgen Klopp, solo lui. Serve un allenatore di quel livello. Però io mi terrei Conte e la continuità per il terzo anno."