Podcast Tmw, Losapio: "Napoli meno divertente di altri, ma fa punti con semplicità"

vedi letture

Losapio su Radio Tutto Napoli: Nazionale, Conte possibile ct, Napoli vicino alla Champions e focus su Lukaku e Alisson Santos

Andrea Losapio, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte e la Nazionale: è davvero una possibilità concreta?

"Dico che è sicuramente uno dei possibili candidati, però bisogna anche capire chi sarà il presidente, perché al 22 giugno, quando ci sarà il nuovo presidente, potrebbero anche non esserci tutte le nomine. È una situazione particolare per la Nazionale."

Il Napoli di Conte visto ieri: squadra conservativa all’inizio ma decisiva nel momento giusto?

"Sì, il Napoli ha una sua caratteristica peculiare: magari non è così divertente rispetto ad altri Napoli, però fa punti e riesce a portarli via anche con una certa semplicità. Vincere ieri è stato il passaggio cruciale per arrivare in Champions League, mentre l’Inter è probabilmente troppo lontana."

La corsa Scudetto può riaprirsi con i prossimi impegni?

"Se l’Inter vince contro il Como credo sia difficile pensare a una soluzione diversa dalla vittoria del campionato. Se non vince, allora si aprono altri scenari. Pensavo potesse fare fatica con la Roma, anche per il contraccolpo psicologico di alcuni giocatori, invece ha ritrovato serenità."

Quanto pesa il ritorno di alcuni giocatori nell’Inter?

"Sicuramente ha ritrovato un po’ di serenità e anche Lautaro Martinez, oltre a uno dei migliori Thuram che non si vedevano da tempo."

Alisson Santos può essere l’arma in più del Napoli? Che acquisto è stato?

"All’inizio i dirigenti del Napoli non erano molto convinti quando è arrivato Alisson Santos. È stato un acquisto importante perché ha dato quello che non sta dando Giovane, che sta facendo peggio."

Il caso Lukaku: cosa sta succedendo?

"Lui prende 8 milioni e mezzo all’anno e dopo una stagione non buona ci si aspetta che, nel momento decisivo, torni e giochi. Invece sembra un po’ in subordine rispetto a un possibile Mondiale. Hai fatto male tutto l’anno e quando servi alla fine e non ci sei: è difficile capire quale possa essere il futuro."

Raspadori all’Atalanta: che impatto sta avendo?

"In questo momento non si è visto molto. È arrivato tardi, ha segnato alla prima presenza, poi poco altro. Contro il Lecce era una partita particolare. Le aspettative sono alte, anche perché è il più pagato dell’Atalanta con 2 milioni all’anno, ma finora non ha fatto benissimo a Bergamo."