Podcast Futuro Lobotka e Anguissa, Scotto: "Troppo rischioso perdere entrambi, lo slovacco più versatile"

vedi letture

"Ma entrambi via contemporaneamente mi sembra uno scenario molto complicato”.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Anguissa e Lobotka possono partire entrambi?

“Secondo me no, sarebbe troppo rischioso. Il Napoli perderebbe tantissimo e sarebbe costretto a fare investimenti enormi. Credo che almeno uno dei due resterà, forse più Lobotka che Anguissa. Lo slovacco è più versatile, ha maggiore qualità tecnica e può interpretare più ruoli. Anguissa invece potrebbe avere voglia di una nuova esperienza. Ma entrambi via contemporaneamente mi sembra uno scenario molto complicato”.