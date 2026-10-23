Podcast Formazione Roma, dubbio a centrocampo: out 4 titolarissimi per Gasp

Gasperini ha le idee chiare per il Napoli. Anche perché deve far fronte all'emergenza infortuni. Alessandro Carducci, direttore editoriale di Vocegiallorossa, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Gasperini dovrà fare a meno di qualche elemento importante come Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. Per cui, c'è una piccola emergenza in attacco. Il modulo sarà il 3-4-2-1 con Gollini, Mancini, Ndicka ed Hermoso, centrocampo con Molina e Wesley sugli esterni, in mediana De Roon e Pisilli, in attacco Mora e Soulé dietro Malen. Cristante in panchina, ma resiste il dubbio".

"Il momento è molto interessante, la classifica sorride alla Roma, peccato per il ko contro il Real con un dominio per ottanta minuti. Stava arrivando una vittoria meritata e anche ovvia. Purtroppo è capitato di tutto. C'è stata anche po' di disattenzione e inesperienza. Se la rigiochi altre 99 volte la vinci. La Roma è in salute, la squadra è solida, ha risposto bene dopo il Real, anche mentalmente. Potevi staccare la spina ma subito hai vinto col Genoa e poi quattro gol in Champions".

"Malen? C'è molto la mano dell'allenatore. Con Gasperini gli attaccanti segnano sempre tanto. Gasp ha fatto una cosa semplice, l'ha messo al centro, lui che prima giocava esterno. Lui aspettava proprio una squadra che potesse dargli fiducia. Ormai segna sempre, anche in Europa, quindi parliamo di un attaccante completo, forte. Ha quella capacità di scappare in profondità e in un secondo stoppa e tira. Malen ha cambiato la Roma".

"Napoli? La rosa è forte. A me personalmente da esterno la scelta di Allegri non faceva impazzire già all'inizio della stagione. Ha sempre fatto molta fatica. Ma ripeto la squadra è forte. Il calcio di Allegri però è superato, almeno per me".