Podcast Napoli-Roma, i consigli di fantacalcio: i 6 giocatori da schierare (con una sorpresa)

Napoli-Roma non è solo una sfida di campo, ma anche un appuntamento da cerchiare per i fantallenatori. Carmine Cassandra di Fantacalcio.it, intervenuto a Radio TuttoNapoli, ha indicato i sei giocatori da schierare nel big match di sabato alle 18 al Maradona. Un consiglio che arriva in una giornata particolare, con due squadre che vivono momenti diversi: il Napoli reduce dal 4-3 al Bodo/Glimt in Champions League, la Roma alle prese con un’infermeria sempre più affollata.

Gollini tra i pali giallorossi

Il primo nome è quello di Gollini, portiere della Roma, in una gara in cui i giallorossi devono fare i conti con l’emergenza e con l’assenza di Svilar. Una scelta che racconta la fiducia dell’esperto nelle prestazioni del numero uno romanista, chiamato a reggere l’urto di un Napoli ritrovato in avanti ma ancora da registrare in difesa, con 14 gol subiti nelle prime dieci gare. Per i fantallenatori, dunque, una scelta di fiducia sulla porta avversaria.

Hermoso e Pisilli: i giallorossi su cui puntare

Tra i consigli ci sono anche Hermoso e Pisilli, altri due giocatori della Roma. Il difensore spagnolo è un riferimento del reparto arretrato di Gasperini, con 58 presenze e 7 gol in giallorosso, e al Maradona si ritroverà da avversario dopo essere stato accostato in passato agli azzurri. Pisilli, invece, è il giovane centrocampista che ha convinto nelle ultime uscite europee e che può diventare un’arma in più per la mediana. Per il Napoli, invece, i nomi sono: Meret, Di Lorenzo, Lang. Lo ha detto Cassandra ai microfoni di Radio TuttoNapoli. Gli altri tre nomi completeranno la formazione ideale della giornata.