Podcast Quattro colpi a gennaio! Corbo: "Vi svelo i ruoli chiesti da Allegri"

Calciomercato Napoli, le rivelazioni del giornalista Antonio Corbo sulle operazioni a gennaio

Il futuro del campo, della squadra e del club. Tanti i temi trattati in diretta, tra Roma e Rizzetta, Allegri e De Laurentiis. Antonio Corbo, giornalista, editorialista di Repubblica, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"I miei colleghi hanno dato la notizia di un incontro che è avvenuto al Maradona tra Rizzetta e De Laurentiis. I rapporti sono stati sempre buoni. Bisogna vedere se coincidono gli interessi. Io credo che Rizzetta sia un imprenditore importante e vuole il Napoli con dei progetti ma coinvolgendo nei progetti anche altri americani interessati a qualcosa di molto importante in una città che in questo momento va di moda nel mondo. Napoli è la città perfetta in cui investire. Una decina di anni fa gli arabi investivano al massimo a Milano, oggi sono tutti pronti a puntare su Napoli. Staremo a vedere come andrà a finire. Ma siamo soltanto alle prime battute. De Laurentiis ha una sua linea a meno di 2 miliardi non può chiedere avendo anche un capitale invisibile. Io non sono molto ottimista su questa trattativa. Sono sempre abituato a capire che certi affari molto importanti maturano nell'oscurità, nel buio, nella riservatezza".

"De Laurentiis vuole cedere il Napoli? Razionalmente deve valutarlo, ora è di fronte a un bivio, o cede o rilancia ma per rilanciare servono grosse cifre. Ma dico che chi vuole il Napoli deve garantire, come accaduto con i Percassi a Bergamo, un ruolo di primo piano nella conduzione a De Laurentiis. Quindi servirà un grosso anticipo, prendere una parte delle quote azionarie e lasciare visibilità e conduzione ad Adl per poi perfezionare il contratto nel tempo. Ma questa è l'unica chiave per entrare nel Napoli. In sintesi, De Laurentiis non mollerà il Napoli. I figli invece non hanno intenzione di guidare il Napoli. La famiglia, Edo a parte che è vicepresidente, non vuole più saperne di calcio anche dopo quanto accaduto a Bari. Valentina invece sta portando avanti molto bene il suo lavoro nel marketing e magari, come Edo, può restare coinvolta nel Napoli".

"Calciomercato Napoli? Non faccio nomi, è difficile farli ora e se li fai poi i giocatori li paghi troppo, vedi Lukaku, scelta infelice. Ma so che Allegri chiederà quattro giocatori a gennaio. Vuole un terzino scattante, due centrocampisti e un altro attaccante".