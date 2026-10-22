Podcast Mandato: "Lucca? E' un problema di testa, mi rifiuto di credere una cosa"

Tommaso Mandato, procuratore sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Bisogna cogliere gli aspetti positivi di martedì, una vittoria importantissima non tanto per il gioco ma per l'importanza morale in un momento abbastanza particolare dopo la sconfitta di Venezia. Un altro passo falso poteva aprire una spaccatura non indifferente all'interno dell'organico. Il valore di questa vittoria va al di là dei tre punti".

"Allegri non l'ha vinta da solo la partita, in campo ci vanno i giocatori. Certo lui ha fatto mosse giuste vedendo la squadra ogni giorno. Si è reso conto bene di chi era più in palla. De Bruyne ha avuto qualche difficoltà tattica ma anche, credo, per il suo rapporto tecnico con gli altri compagni. Forse era abituato a compagni che lo capivano al volo. Ma abbiamo visto che giocare con lui è facilissimo se sta in forma. A me è piaciuto molto come play, ma per poter giocare così anche contro altri avversari serve equilibrio a centrocampo. Hai meno copertura con questa formula e rischi di mettere in difficoltà anche il reparto difensivo".

"Lobotka con la Roma? Credo tornerà, o comunque resterà De Bruyne ma non in quella posizione. Lobotka è un ragioniere ma ti garantisce anche un certo equilibrio. Anguissa non è ancora al top, d'altronde. Oggi devi gestire le forze che hai a tua disposizione. La Roma è forte in fase propositiva e servirà anche difendersi bene".

"Hojlund? Il fatto che non faccia gol non vuol dire che non si impegni, anzi. Con Conte ha anche cambiato il suo modo di giocare. Certo da un centravanti ti aspetti sempre i gol, ma l'impegno c'è, ripeto, e le reti torneranno. E poi ha 23 anni, è giovane, crescerà ancora".

"Lucca? E' una situazione di testa, mi rifiuto di credere che un giocatore possa arrivare ai suoi livelli e poi fare così male. Sta dimostrando limiti incredibili e quindi, ripeto, è una questione di testa, un problema forse caratteriale. Io so che quando giochi a Napoli e non sei in condizioni mentali di fare bene, quel pallone pesa fino a 20kg e a volte cerchi pure di evitare di prenderlo per non fare brutta figura".

"Calciomercato? Non me lo aspetto scoppiettante, quello di gennaio è un mercato di riparazione, è impossibile credere di fare troppo".