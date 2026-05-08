Podcast I consigli di Tutto Fantacalcio: "Due azzurri consigliati e uno no. E occhio a Gutierrez"

vedi letture

Luca Di Leonardo, esperto di Tutto Fantacalcio, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live

Luca Di Leonardo, esperto di Tutto Fantacalcio, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: “Nel Napoli McTominay e Hojlund mi sembrano le scelte più ovvie e sicure dal punto di vista fantacalcistico. Come scommessa metto ancora una volta Alisson Santos: è un giocatore che salta l’uomo e può portare bonus”.

C’è qualcuno da evitare?

“Sconsiglio Lobotka: è un buon giocatore, ma difficilmente porta bonus. Non è più il Lobotka di qualche stagione fa”.

Gutierrez si può schierare?

“Sì, assolutamente. Dovrebbe partire titolare e sta trovando continuità. Ha avuto poche insufficienze nel girone di ritorno: da difensore, soprattutto col modificatore, ci può stare”.

Torino-Sassuolo: Berardi?

“Se parte dal primo minuto va messo. Contro il Milan era quasi chiamato il suo gol, può essere pericoloso anche col Torino. Metterei anche Laurienté, mentre come scommessa può starci Koné”.

Nel Torino?

“Simeone va messo: è arrivato in doppia cifra e in casa segna da quattro partite consecutive. Come scommessa dico Vlasic, che è anche rigorista e sta facendo il suo miglior campionato in Serie A”.

Cagliari-Udinese?

“Nel Cagliari consiglio Palestra, anche se non è certo che parta dall’inizio. Le scommesse sono Sebastiano Esposito e Folorunsho. Nell’Udinese mi piace Atta: segna, prende buoni voti ed è destinato a una big. Zaniolo può essere una scommessa, anche perché a Cagliari ha già segnato”.

Lazio-Inter: Zaccagni sì o no?

“Dipende dalle alternative. Di base non sta facendo bene. Io consiglierei Tavares, che ha fatto un ottimo girone di ritorno. Zaccagni si può mettere solo se non avete opzioni migliori”.

Nell’Inter?

“Gli attaccanti si possono mettere tutti. Potrebbero giocare in quattro, ma Lautaro va schierato anche se parte dalla panchina. Frattesi può essere una scommessa con copertura”.

Lecce-Juventus?

“Nel Lecce consiglio Banda: Di Francesco ne ha parlato bene e può creare problemi. Pierotti è una scommessa. Nella Juve si mette David, mentre Bremer lo considero comunque schierabile nonostante l’ultima insufficienza”.

Cremonese-Pisa?

“Nella Cremonese metterei Luperto per il modificatore, Bonazzoli come terzo slot e Floriani Mussolini come scommessa. Nel Pisa l’unico nome accettabile resta Moreo”.

Fiorentina-Genoa?

“Gudmundsson si può mettere, anche perché è un ex e potrebbe andare dal dischetto. Parisi è una scommessa interessante. Nel Genoa occhio a Ekhator: dovrebbe partire titolare, ma è un’autentica scommessa”.

Parma-Roma?

“Nella Roma Dybala non si discute. Soule può essere una scommessa: non segna dalla prima giornata di ritorno, ma lo scorso anno fece un gran gol a Parma”.

Milan-Atalanta?

“Rabiot è il giocatore che metterei nel Milan. Pavlovic può essere utile col modificatore. Su Leao e Pulisic ci sono dubbi: rischi di metterli e prendere 5, oppure di lasciarli fuori e vederli segnare. Nell’Atalanta, tra Scamacca e Krstovic, sceglierei chi parte titolare. De Ketelaere, da ex, può essere una scommessa”.

Un consiglio personale: Basic o Pasalic?

“Basic. È rientrato bene, ha trovato continuità e piace molto a Sarri. Gli ultimi voti sono positivi: lo metterei”.

E Lautaro? Anche se non sicuro titolare?

“Lautaro va messo comunque. Anche se entra un quarto d’ora può portare bonus. Se lo hai pagato, lo devi schierare”.