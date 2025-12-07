Radio TN Il Maradona "riaccoglie" Spalletti: i fischi coprono gli applausi

Il Maradona ha accolto il ritorno di Luciano Spalletti da avversario con fischi e applausi. Era tanta l'attesa per la reazione dei tifosi azzurri all'indirizzo dell'ex tecnico del Napoli, ora sulla panchina degli acerrimi rivali della Juventus. Come raccontato da Radio TuttoNapoli, i tanti fischi hanno coperto gli applausi indirizzati al tecnico di Certaldo.

