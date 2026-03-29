Podcast Il punto del Direttore: "Lukaku? Futuro scritto, col suo stipendio 3 rinnovi e mercato..."

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Il direttore Antonio Gaito è intervenuto nel corso di Domenica Azzurra su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video, parlando delle nazionali ma anche le prospettive del Napoli con il caso Lukaku che tiene banco e gli scenari legati al belga per l'estate.

Vittoria per il Belgio, sconfitta per la Scozia in casa, 70' per Kevin De Bruyne, 71 per Scott McTominay.Minuti nelle gambe verso questo finale di stagione?

"Sì, in questo caso possiamo dire che le nazionali aiutano un pochino il Napoli, nel senso che solitamente noi diciamo il contrario, ce è meglio risparmiare minuti, fatica, meno si gioca, meglio è. Invece in questa tornata delle nazionali è un l'inverso, soprattutto per i giocatori che erano in campo ieri. E' importante giocare il più possibile. Parliamo di giocatori che non sono ancora in condizioni proprio perfette. Anche McTominay non è ancora al top, però queste partite possono aiutare".

Italia in Bosnia, ce la faremo questa volta?

"Io non vedo un risultato diverso dalla qualificazione, sinceramente. E' chiaro, per non andare di nuovo ai Mondiali serve una nuova impresa, però l'Italia ci ha abituato già in due occasioni a saperla compiere brillantemente questa impresa al contrario. Quindi possiamo aspettarci di tutto, però il livello della Bosnia è quello che è. L'Italia nel primo tempo si è adeguata a livello dell'avversario. Resta un progetto tecnico, secondo me, che ha costruito poco o nulla e quindi sei sempre in balia degli episodi e si esultato perché l'avversario è la Bosnia e non il Galles. Quindi si è esultato perché si è beccato la 65esima del ranking anziché la 40esima. Questo rende l'idea del livello del nostro calcio, che sei felice di affrontare la Bosnia e non il Galles. Quella è la fotografia del nostro calcio in questo momento, veramente ci aggrappiamo a tutto pur di andare al mondiale. Credo che alla fine l'Italia ci andrà, servirebbe un'impresa nel perdere contro la Bosnia. Le domande però resterebbero intatte, nel senso che movimento vogliamo portare avanti, che calcio vogliamo portare avanti, che progetto tecnico, che blocco vogliamo portare avanti, che modulo, questo parecchio anacronistico a livello europeo... Andando al mondiale comunque non cambierebbe la sostanza, però è chiaro che sarebbe un primo passo avanti. Esposito titolare? Sì, Retegui non credo sia in grandi condizioni Pio Esposito ha fatto meglio nel secondo tempo, ma fare peggio era difficile. In nazionale si esagera sempre a livello mediatico, fanno movimenti uguali e non sembrano complementari, ma si è esaltata questa coppia quando segnavano contro la Moldova, contro Israele e anche l'Estonia, parliamo di nazionali oltre il centesimo posto del ranking. Quindi vogliamo un attimo contestualizzare questi gol quando arrivavano contro chi, perché abbiamo vinto 2-3 a 0 contro nazionali che solitamente ne beccano 10, tra l'altro con l'Israele vincendo anche per il rotto della cuffia l'ultimo secondo. Poi vediamo che con il Nord Irlanda fanno fatica e ci meravigliamo".

Manca talento e uno contro uno?

"Abbiamo elogiato giustamente Politano, ma lui viene schierato a tutta fascia anche per l'equilibrio e se è il migliore già significa molto. Ha fatto una discreta partita, ma pure il cross che porta al goal alla fine è un assist del difensore, poi diamo il merito della giocata a Politano che le ha messi in difficoltà evidentemente, però io vedevo le statistiche, non c'è molto ed è stato il migliore perché la nazionale è un pochino svuotata di talento,questo modulo soprattutto ti priva di esterni offensivi, primo tempo addirittura Politano si preoccupava di dare l'equilibrio, hai già tre difensori centrali bloccati, resto preoccupato, però poi ripenso che di fronte ci sarà la Bosnia...".

Rinnovo McTominay fino al 2030?

"Secondo me inizia tutto un percorso di ridefinizione anche di certe cifre, è chiaro che per McTominay devi aumentare l'ingaggio in maniera abbastanza anche consistente per portarlo a quello massimo dell'organico e poi da qui si apre anche la situazione di Lukaku, nel senso che se hai un giocatore che con questo ingaggio a salire, che oggi scopriamo intorno agli 8 milioni di euro, il limite non è più 6, non è più 5, 6 ma è 8 e difficilmente puoi tenere un limite così alto perché nello spogliatoio poi certi ragionamenti possono subentrare se un attaccante alternativo prende quelle cifre. Citavi Mctominay, ma c'è ad esempio anche Rrahmani, c'è quello di Anguissa, se vuoi tenerlo non conviene a nessuno tenerli a scadenza, forse Lobotka, ma c'è bisogno di certe risorse per rinnovare o ritoccare chi più chi meno alcuni giocatori e secondo me la società vuole attingere anche dallo stipendio di Lukaku. Con quei soldi puoi rinnovare, adeguare 3-4 giocatori e forse ci resta anche l'ingaggio di uno nuovo".

Perrone del Como?

"Sì è un nome che si fa però non credo sia facile, è una delle ipotesi, poi bisogna capire se il Como va in Champions League, bisogna capire la richiesta del Como perché stiamo parlando di un giocatore forte, non credo sia un'operazione così facile. Prima di perdere Lobotka il Napoli ovviamente deve prima assicurarsi un sostituto valido, detto che Gilmour è più di una semplice alternativa perché l'ha dimostrato, è un giocatore valido, però poi conosciamo pure Conte, non è che parte Lobotka e lui si accontenta di far avanzare nelle gerarchie Gilmour. Poi bisogna in primis capire chi si presenta da Lobotka per la clausola da 25 milioni di euro, non sono tanti però non sono neanche pochi considerando l'età del giocatore e poi bisogna capire se la paga una squadra a lui gradita o meno, ci sono tanti se in questo ragionamento. Io sono per la conferma, ma sarà perché ho la curiosità di vedere la stessa squadra senza infortuni e allora tenderei sempre a confermare tutti, tra l'altro confermando tutti però con quella situazione che dicevamo di Lukaku che può permetterti anche di razionalizzare un po' gli ingaggi e quindi anche di migliorarla un attimino questa rosa".

Senza Lukaku in questo finale è penalizzante?

"Sì, verrebbe da dire sì perché chiaramente come un solo centravanti mancano 8 partite, come fai? Però poi guardi... e Hojlund per Conte gioca 95 minuti, Lukaku già nelle ultime due non è entrato, quindi mi sembra che questo post Lukaku sia già iniziato da un bel po', collegando quello che è successo. Magari non c'entra nulla, però collegando quello che è successo, già i mancati ingressi, il fatto del suo ingaggio a salire, adesso mi sembra un po' già tutto indirizzato. Poi è chiaro che il gol al Verona te lo fa Lukaku, pure se non è in condizione, 5-10 minuti può farli, metterlo dentro qualcosa può darti, non so quanto però qualcosina può darti. Qualcosa ti manca, però stiamo parlando di 5-10 minuti, di Verona in cui lui in quella mischia ha buttato dentro un pallone, in quel caso lì Conte deve inventarsi qualcosa di diverso, se gli servisse un centravanti per 10-20 minuti lì deve avanzare Giovane, che lui ha detto vedo più da attaccante che da trequartista. Quindi qualcosina comunque hai in organico adesso, con tante scelte e tanti cambi da poter fare. Il futuro però è segnato, il Napoli farà di tutto per liberarsi anche dell'ingaggio del giocatore".