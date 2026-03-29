ADL furibondo con Lukaku: ecco cosa ha chiesto a Manna e a Conte

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De Laurentiis ha chiesto a Conte e Manna di usare il pugno duro con Lukaku, un calciatore che percepisce 8,5 milioni netti.

Lukaku stipendio Napoli: 8,5 milioni netti per 40 minuti in Serie A in 5 presenze

I numeri raccontano una storia impietosa. Romelu Lukaku, che a maggio compirà 33 anni, percepisce 8,5 milioni di euro netti a stagione — cifra confermata anche per il 2026-2027 — ma in questo campionato ha collezionato appena 40 minuti in campo in 5 presenze, con un solo gol all'attivo. Secondo quanto riportato da TuttoSport. De Laurentiis ha chiesto esplicitamente al tecnico Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna di adottare la linea dura nei confronti di un calciatore che questa stagione l'ha vissuta più fuori che dentro al terreno di gioco.

Napoli mercato 350 milioni: monte ingaggi record da 130 milioni, i conti non tornano più

Il caso Lukaku va letto anche in chiave economica. Il Napoli ha investito 350 milioni sul mercato negli ultimi due anni, spingendo il monte ingaggi fino alla cifra record di circa 130 milioni a stagione, un peso non più sostenibile per il club partenopeo. Mantenere un attaccante di 33 anni, non più utilizzabile con la continuità sperata, a 8,5 milioni netti rappresenta un'anomalia che De Laurentiis intende correggere al più presto.

Lukaku cessione Napoli: dal Belgio l'ipotesi che il caso sia costruito per facilitare la vendita

Dal Belgio arriva però una lettura alternativa della vicenda. Secondo alcune voci che rimbalzano dall'entourage del giocatore, il braccio di ferro in corso sarebbe il preludio a una separazione già in gestazione: la costruzione di un'immagine negativa dell'attaccante servirebbe esclusivamente a facilitarne la cessione nella prossima finestra di mercato. Una narrativa che, se confermata, cambierebbe completamente la prospettiva sull'intera vicenda.