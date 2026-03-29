Podcast La lezione di Biazzo a Dimarco: "Va trasmesso tutto! Solo una volta nascosi immagini..."

vedi letture

"Cioè voglio dire Adani si limitasse a fare quelle cose, che fa e fa già fatica a farle, quindi lasciasse perdere".

Il giornalista Salvatore Biazzo è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB, parlando anche di quanto accaduto a Bergamo con l'esultanza di diversi azzurri per affrontare la Bosnia anziché il Galles.

L’Italia può qualificarsi al Mondiale contro la Bosnia?

"Sarebbe molto importante, anche solo per l’entusiasmo. Ci sono generazioni che non hanno visto i Mondiali. Dopo due assenze sarebbe già fondamentale tornare, poi si vedrà cosa succederà. Io spero di sì, anche se la Bosnia è abbastanza incazzata perché hanno visto le immagini ovviamente dell'esultanza al momento dei rigori. Poi è arrivato Adani che ha detto che le immagini non andavano mostrate, quindi abbiamo oramai una nuova filosofia, una nuova strategia della comunicazione: non dobbiamo far vedere le immagini, se non ci fanno comodo. Cioè voglio dire Adani si limitasse a fare quelle cose che fa, quindi lasciasse perdere. Le immagini andavano messe in onda e che si siano arrabbiati quella della Bosnia va bene uguale.

Molti d'accordo con Adani?

"Vi raccondo che nella mia carriera una sola volta una sola volta ho, proibito è una parola grossa, ma ho fatto in modo che alcune immagini non andassero in onda. Ma si trattava di un caso di cronaca nera in cui erano coinvolti per pedofilia alcuni ragazzini, che venivano visti nelle immagini. C'era un direttore che voleva quelle immagini e io ricordo che insomma... mi misi d'accordo con un tecnico, che fece in modo che quelle immagini non venissero riversate a Roma e quindi non venissero utilizzate. Poi ci fu anche una polemica, però alla fine avevo ragione io perché diciamo il sindacato mi spalleggiò in qualche maniera. Detto questo ci sono dei casi eccezionali, ma certamente non è il caso di una nazionale di calcio, ma era normale che l'Italia esultasse perché evidentemente aveva più piacere a incontrare una squadra piuttosto che un'altra, adesso abbiamo di fronte la Bosnia. Io credo che la Nazionale che abbiamo visto ce la possa fare, ma soprattutto la nazionale del secondo tempo. Sarei molto attento a Pio Esposito, perché lo vedo che si muove come come un matto, cioè quei pochi minuti che ha giocato nella ripresa mi è sembrato molto ma molto attivo. Peraltro sta segnando sempre, quindi starei anche attento a lui. E' una partita che devi vincere a tutti i costi. Poi voglio dire tu gli attaccanti ce li hai, devi fare una scelta, se schierare tre attaccanti veri e quindi risolvere la partita. Anche perché vedi nella Bosnia poi ci sono calciatori, alcuni interessano anche al Napoli. C'è il difensore del Sassuolo, c'è quello dell'Atalanta, alcuni li conosciamo. C'è Dzeko che conosciamo benissimo, non giocherà da titolare, però pure lui ha una certa età e comunque mantiene una certa forma. Bisogna stare attenti anche perché è una nazionale molto affamata, perché è andata cinque volte ai playoff per la qualificazione mondiale e cinque volte ha fallito"