Radio TN "Ho venduto Savoldi al Napoli!", Cucci: "Mi venne un colpo, ma sentita la cifra in dialetto..."

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"Beppe Gol, l'ho visto nascere, è stato un compagno delizioso nel periodo bolognese".

Oggi a Bergamo si sono svolti i funerali di Beppe Savoldi, ex centravanti di Atalanta, Bologna e Napoli. Il giornalista Italo Cucci ha dato un suo ricordo di "Mister Due Miliardi" su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Beppe Gol, l'ho visto nascere, è stato un compagno delizioso nel periodo bolognese".

Il ricordo della cessione al Napoli

"Poi ricordo che una sera il presidente del Bologna, che era anche il mio editore del Guerin Sportivo, mi chiamò al ristorante Rodrigo, che era passata mezzanotte. Cosa stranissima, perché non è che avessimo un rapporto così stretto. Comunque andai, era appena arrivato da Milano e mi disse, mentre cercavo di ordinare qualcosa da mangiare: 'Ho venduto Savoldi!'. Oddio, mi venne un colpo. Dico: 'Come ha venduto Savoldi?'. E mi dice in dialetto bolognese: 'Due miliardi!'. E cosa gli potevo dire? Non potevo dire niente, perché il Bologna era a quei tempi una squadra abbastanza modesta, che faticava a stare a galla, infatti dopo un po' andò in B. Quando mi disse quella cifra, cosa potevo dire? A parte il fatto che il personaggio Conti era uno che, se gli avessi detto no, Bologna si inquieta, se succederà qualcosa, non mi sarebbe fregato niente. Poi onestamente era talmente esorbitata che uno non poteva dire niente. Il giorno dopo mi ricordo che sul Corriere della Sera il napoletano Gino Palumbo aveva fatto fare un pezzo dove diceva che con quella cifra a Napoli si poteva fare un ospedale, ma era la solita retorica di quelli che vogliono confondere il calcio con il resto della vita solo quando gli fa comodo. Poi il calcio ha le sue storie, non sarebbe mai arrivato Maradona e Napoli non avrebbe mai avuto tanti consensi planetari, come gliene ha portati Diego Armando Maradona".