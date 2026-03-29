Il futuro di Lukaku e non solo su Radio Tutto Napoli: dalle 14 c'è "Domenica Sport"

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La domenica tutta azzurra è solo su Radio TuttoNapoli. La prima radio tematica sul Napoli anche di domenica vi accompagna per le ultime sul Napoli. Siamo partiti alle 12 con Domenica azzurra per due ore ed alle 14 scatta "Domenica Sport" con Antonino Treviglio e Antonio Noto, con un occhio come di consueto anche agli altri sport cittadini. Da domani invece torneremo alla solita maxi-programmazione 8-19. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

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