Podcast Il punto di Caporale: "Rientro Di Lorenzo aiuterà in costruzione. Su Manna e Conte..."

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"Di sicuro tra gli uomini a disposizione Di Lorenzo è quello che interpreta meglio il ruolo di braccetto in una difesa a tre"

Il nostro opinionista Carlo Caporale, giornalista, è intervenuto a "Domenica sport" su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Tornano Di Lorenzo e Vergara: quanto sono mancati?

"Il problema è che non sono mancati solo loro, sono mancati tanti altri giocatori cruciali in tanti momenti della stagione. Con le coppe e i tanti impegni di calendario, il Napoli quest'anno purtroppo ha giocato con il motore depotenziato".

Come cambia il gioco del Napoli con il recupero di Di Lorenzo?

"Di sicuro tra gli uomini a disposizione Di Lorenzo è quello che interpreta meglio il ruolo in una difesa a tre. Il Napoli ci ha dovuto avvicendare tanti giocatori: dei giocatori mancini - e non è il massimo in termini di costruzione - o si è trovato Beukema che ha detto lui stesso di star imparando quel ruolo".

Dalla capitale raccontano anche i dettagli economici di un eventuale ingaggio di Giovanni Manna alla Roma: pare che i Friedkin gli triplicherebbero persino lo stipendio

"Secondo me non è il miglior approccio per rabbonire De Laurentiis su uomini che ha sotto contratto. Poi ci può stare assecondare un eventuale desiderio di Manna di fare altre esperienze, ma se l'approccio è un po' alla Berlusconi dei vecchi tempi... credo che De Laurentiis ci pensi poco. Tra l'altro pare che ci sia una penale nel contratto in caso venga interrotto unilateralmente dal direttore sportivo. Vediamo come evolve la situazione, anche se mi pare difficile che il Napoli si privi del suo direttore sportivo a metà maggio".

Cosa ti aspetti dall'incontro da Conte e De Laurentiis? Secondo molti ci sarà un ridimensionamento...

"La parola ridimensionamento non mi sembra quella giusta per fotografare la situazione del Napoli. La società grazia alla sua gestione sapiente a livello economico, ha saputo costruire una squadra altamente competitiva e i risultati parlano chiaro, non solo come trofei vinti ma anche per le 16 qualificazioni in Europa in 17 anni. La società ha saputo gestirsi bene anche dopo il decimo posto, De Laurentiis ha preso Conte e ha fatto due campagne acquisti senza badare a spese. Nella contingenza, il Napoli si è potuto permettere un passo oltre anche sul monte ingaggi, però non è che il Napoli ora ha lo stadio di proprietà o ha trovato finanziamenti. Quindi si deve rientrare in quella politica che ha portato risultati economici e sportivi. Il Napoli non si è mai ridimensionato pur mettendo dei paletti economici, che in qualche modo hanno permesso di costruire sempre squadre competitive, trovando giovani già pronti, magari vendendo un calciatore importante a volte. Credo che il Napoli possa ancora migliorare invece di migliorarsi, facendo tutta una serie di operazioni. E credo che Conte sappia benissimo le prerogative e i parametri economici del Napoli. Non credo che il Napoli spenderà di nuovo 200 milioni, ma questo non significa non costruire una squadra competitiva".