Napoli su Khalaili! Da Israele: trattativa in corso per il talento dell'Union SG

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Il Napoli tratta Khalaili dell'Union Saint-Gilloise: accordo vicino col giocatore, ma resta da limare la distanza con i belgi per il cartellino

Il Napoli è in trattativa per Anan Khalaili, talento classe 2004 in forza all'Union Saint-Gilloise. Secondo quanto riportato dal portale israeliano Sport5, il club azzurro sarebbe già in uno stato avanzato dell'operazione: è vicino l'accordo sul contratto con il calciatore ed il suo entourage. Resta da limare la distanza con i belgi che chiedono 25 milioni di euro per il cartellino di Khalaili, che era stato acquistato appena due stagioni fa per 7,5 milioni dal Maccabi Haifa.

Chi è Anan Khalaili, il talento israeliano che fa gola al Napoli

Nato nel 2004, Anan Khalaili è un esterno destro israeliano cresciuto nel Maccabi Haifa, club che detiene ancora una percentuale sulla sua futura rivendita. Acquistato dall'Union Saint-Gilloise per 7,5 milioni di euro, il giovane si è imposto rapidamente in Belgio e in questa stagione ha fatto il salto di qualità in Champions League, dove ha segnato tre reti, tra cui una contro l'Atalanta. In tutte le competizioni conta finora cinque gol e cinque assist, la sua posizione di laterale di centrocampo potrebbe fare comodo al Napoli nell'attuale sistema di gioco.