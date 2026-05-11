Tuttonapoli Lobotka entra nella Top 30 all time: oggi contro il Bologna supererà Albiol

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Traguardo per Stanislav Lobotka in Napoli-Bologna: supera Albiol ed entra nella Top 30 all time per presenze in maglia azzurra

Stanislav Lobotka oggi supererà Raúl Albiol nella classifica all-time di presenze con la maglia del Napoli. Un traguardo che racconta sei anni di fedeltà, due scudetti e un'identità di gioco diventata simbolo del Napoli di Spalletti ed ora di Conte. Ci sono numeri che pesano più di altri. Non quelli delle classifiche di giornata, non i punti conquistati o i gol segnati: quelli delle presenze, invece, dicono qualcosa di più profondo sulla storia di un calciatore e sul suo legame con una maglia. Lunedì sera, al Diego Armando Maradona, nel posticipo della 36ª giornata di Serie A contro il Bologna, Stanislav Lobotka diventerà il 30° giocatore più presente di sempre nella storia del club partenopeo, superando Raúl Albiol.

Le difficoltà con Gattuso e l'esplosione con Spalletti

Albiol ha vestito la maglia azzurra per sei stagioni, collezionando 236 presenze, 6 gol, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Un centrale che ha guidato la difesa del Napoli negli anni di Benitez, Sarri e Ancelotti, lasciando il segno. Superarlo non è un traguardo banale: significa aver costruito un legame ancora più profondo con questa città e questa maglia. Lobotka è arrivato al Napoli il 15 gennaio 2020, acquistato per 20 milioni di euro più 4 di bonus. Un investimento che all'epoca lasciò qualche dubbio. Le prime stagioni napoletane, sotto Gattuso, furono avare di soddisfazioni. Poi arrivò Spalletti, e tutto cambiò.

Dopo un anno e mezzo sotto la gestione Gattuso, in cui Lobotka giocò col contagocce, fu Spalletti a consacrare lo slovacco. Il primo scudetto del 2023 passò anche — forse soprattutto — dai suoi piedi. Un regista basso di qualità assoluta, capace di costruire il gioco del Napoli con una precisione chirurgica e una lucidità tattica rarissima anche nel calcio italiano. Poi il secondo scudetto con Conte. Con il Napoli, Lobotka ha vinto due scudetti (2024/2025 e 2022/2023), una Supercoppa (2025/2026) e una Coppa Italia (2019/2020).

Napoli-Bologna e l'ingresso nei primi 30 azzurri di sempre

La partita contro il Bologna vale molto più dei tre punti. Con un successo, il Napoli salirebbe a quota 73 punti, diventando irraggiungibile per alcune delle dirette concorrenti, indipendentemente dai risultati altrui. La qualificazione alla prossima Champions League sarebbe matematica. Ed oltre ai risultati di squadra ci sarà il traguardo di Stanislav Lobotka. Il mediano che non segna quasi mai, che raramente finisce nei titoli di giornale. Eppure è lì, partita dopo partita, a costruire e a proteggere, a fare girare il Napoli come un orologio svizzero. O meglio: come un orologio slovacco.

Top 20 All Time per presenze della storia del Napoli

Ecco la classifica completa raccolta da Tuttonapoli.net (i numeri si riferiscono alle presenze assolute in tutte le competizioni ufficiali)

1. Marek Hamsik – 520 presenze (Slovacchia)

2. Giuseppe Bruscolotti – 508 presenze (Italia)

3. Antonio Juliano – 501 presenze (Italia)

4. Lorenzo Insigne – 434 presenze (Italia)

5. Dries Mertens – 397 presenze (Belgio)

6. Moreno Ferrario – 397 presenze (Italia)

7. Piotr Zielinski – 364 presenze (Polonia)

8. José María Callejón – 349 presenze (Spagna)

9. Ciro Ferrara – 320 presenze (talia)

10. Kalidou Koulibaly – 317 presenze (Senegal)

11. Christian Maggio – 308 presenze (Italia)

12. Giovanni Di Lorenzo - 302 presenze (Italia) in corso

13. Paolo Cannavaro – 278 presenze (Italia)

14. Bruno Gramaglia – 275 presenze (Italia)

15. Matteo Politano 275 presenze (Italia) in corso

16. Attila Sallustro – 269 presenze (Paraguay/Italia)

17. Carlo Buscaglia – 268 presenze (Italia)

18. Luigi Pogliana – 261 presenze (Italia)

19. Ottavio Bugatti – 260 presenze (Italia)

20. Diego Armando Maradona – 258 presenze (Argentina)

20. Luciano Castellini – 258 presenze (Italia)

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30. Raul Albiol - 236 presenze (Spagna)

31. Stanislav Lobotka 236 presenze (Slovacchia) in corso