Prima pagina

Napoli a un passo dalla Champions, Il Mattino: "L'ultimo miglio"

Napoli a un passo dalla Champions, Il Mattino: "L'ultimo miglio"
Oggi alle 00:00Brevi
di Davide Baratto

"L'ultimo miglio", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, parlando degli azzurri che con una vittoria si qualificherebbero aritmeticamente alla prossima Champions League. Il sommario: "Arriva il Bologna e il Napoli può guardare all'Europa, poi Conte si concentrerà sul confronto con De Laurentiis". Un box in taglio alto è dedicato al cantante napoletano: "Da Vinci all'Eurovision, il tricolore anche sotto lo strascico della sposa. La kermesse a Vienna". Di seguito la prima pagina integrale.