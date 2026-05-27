Podcast Italiano-Napoli come Sarri o Thiago Motta-Juve? Da Bologna non hanno dubbi

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Marcello Giordano, giornalista de Il Resto del Carlino, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Qual è la situazione tra Italiano, Bologna e Napoli?

“Italiano e il Bologna si dovranno incontrare, probabilmente tra oggi e domani, ma la situazione mi sembra abbastanza chiara: dipende tutto da De Laurentiis. Non dipende né da Italiano né dal Bologna. Se per il patron azzurro l’allenatore del Bologna sarà la prima scelta, ci sarà poco che il Bologna potrà fare per trattenerlo. Italiano, volendo, può anche dimettersi e rinunciare ai 3 milioni di ingaggio della prossima stagione.”

Ci sono stati segnali da parte del Bologna?

“Il Bologna da tre settimane era fuori da tutto e ha comunque rimandato di settimana in settimana l’incontro con l’allenatore, che chiedeva programmazione e ambizioni per tornare in Europa. La società ha preannunciato che, senza coppe europee, sostenibilità, costi e monte ingaggi saranno aspetti da tenere sotto controllo. Mi sembra quindi che tutto porti verso la strada di De Laurentiis: ora deve decidere se affondare il colpo su Vincenzo Italiano.”

Che eredità lascia Italiano a Bologna?

“Ha avuto una grande acclamazione, meritata. Ha fatto un percorso meraviglioso. È arrivato dopo l’addio di Thiago Motta e un quinto posto con qualificazione Champions: fare meglio era praticamente impossibile. In più, il Bologna aveva perso giocatori importanti come Calafiori e Zirkzee. Nonostante questo, Italiano ha portato la squadra a crescere durante la stagione e a vincere la Coppa Italia, che mancava da 50 anni.”

C’è stato qualche momento difficile?

“C’è stato un piccolo punto di rottura un paio di mesi fa, quando il Bologna ha vissuto una lunga crisi interna e ha perso nove delle ultime dieci partite casalinghe. Con la Roma, all’intervallo, il Dall’Ara fischiò. Però resta un allenatore che lascia un bellissimo ricordo.”

L’eventuale esperienza di Italiano al Napoli potrebbe assomigliare più a quella di Sarri o a quella di Thiago Motta alla Juventus?

“Secondo me è più simile alla storia di Sarri al Napoli. Thiago Motta è arrivato in una Juventus meno strutturata a livello societario. Italiano, eventualmente, a Napoli troverebbe punti di riferimento più solidi.”