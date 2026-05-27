Radio TN Allegri e il retroscena sul Napoli: il flop col Milan e la virata di ADL su Italiano

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La mancata qualificazione col Milan alla prossima Champions League potrebbe essere costata anche il Napoli a Massimiliano Allegri.

La mancata qualificazione col Milan alla prossima Champions League potrebbe essere costata anche il Napoli a Massimiliano Allegri. Questo il retroscena che emerge con il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android).

"Aurelio De Laurentiis aveva di fatto scelto Allegri, era convinto che fosse l’uomo da cui ripartire per il dopo Conte, per una questione di esperienza e di gestione della pressione. Allegri si sarebbe comunque liberato dal Milan, con cui il rapporto si era già rotto e che stava guardando ad altri tecnici. A far cambiare le carte sul tavolo è stata la clamorosa eliminazione in Champions del Milan, con la sconfitta interna col Cagliari.

Quel risultato, e le reazioni della piazza e di tutto il mondo calcio contro Allegri, hanno indotto De Laurentiis ad una profonda riflessione. Ecco perché, nella giornata di martedì, c’è stata questa svolta molto decisa su Vincenzo Italiano".