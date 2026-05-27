ADL punta su Italiano per rilanciare 3 investimenti da 100 mln complessivi: il retroscena
La candidatura di Vincenzo Italiano prende sempre più quota anche per motivi tecnici e strategici. Secondo quanto si legge su Repubblica, Aurelio De Laurentiis sarebbe convinto dalla possibilità di valorizzare calciatori acquistati a cifre importanti ma finora poco sfruttati.
Durante i colloqui, Italiano avrebbe dato piena disponibilità a lavorare sul rilancio di Lorenzo Lucca e Noa Lang, due profili su cui il Napoli continua a credere molto e che il tecnico ritiene recuperabili all’interno del suo sistema di gioco.
Discorso simile anche per Sam Beukema, difensore che Italiano conosce molto bene dai tempi di Bologna e che sotto la sua gestione si è imposto come uno dei centrali più affidabili del campionato.
Sul tavolo ci sarebbe un’offerta biennale con opzione per una terza stagione da circa 3 milioni di euro a stagione. Una soluzione che consentirebbe al Napoli anche di abbassare notevolmente il monte ingaggi rispetto alle cifre percepite da Antonio Conte e alle richieste economiche avanzate da Massimiliano Allegri.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro