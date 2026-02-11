Podcast L'ex arbitro Iannone: "Ecco perchè VAR non è intervenuto sul 2º giallo, cose potrebbero cambiare"

Episodio del 44°: fallo di Ramon su Højlund. Era espulsione?

"Manganiello vede bene il fallo e vede bene che avviene appena fuori area. Dove, secondo me, commette una leggerezza è nella valutazione disciplinare: quell’intervento andava “battezzato” subito come DOGSO, quindi da espulsione. L’arbitro, in queste situazioni, deve prepararsi mentalmente all’evento. Quando vede Højlund partire in velocità e Ramon inseguirlo, dentro di sé deve pensare: “Se lo prende, è rosso”. Questo aiuta ad essere immediato nella decisione. Manganiello fa tutto bene tranne la parte disciplinare.

Secondo episodio: nel secondo tempo Ramon rischia il secondo giallo. Che ne pensi?

"Nel secondo tempo Ramon commette un altro fallo su Højlund. Personalmente ho percepito che anche i giocatori del Como si aspettassero l’ammonizione. Non a caso Fabregas lo sostituisce subito dopo: è un segnale chiaro. In quel momento, se l’arbitro avesse ammonito, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Non farlo rende ancora più pesante la prima decisione sbagliata. Qui la partita può cambiare: siamo intorno al 50°, quindi 40 minuti più recupero con il Como in dieci. E magari anche la gestione dei rigori sarebbe stata diversa. Sono episodi che incidono".

Il VAR dovrebbe poter intervenire anche sui secondi gialli?

"L’IFAB sta valutando questa possibilità. È una situazione che può cambiare una partita, quindi è giusto che si ragioni su un eventuale intervento del VAR anche in questi casi. Tutte le modifiche che permettono al VAR di supportare meglio l’arbitro sono ben accette, purché servano a stabilire la verità sul campo".