Mazzocchi: "Un anno che resterà nel mio cuore per sempre e che racconterò ai miei nipotini"

Mazzocchi: "Un anno che resterà nel mio cuore per sempre e che racconterò ai miei nipotini"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Dai social
di Antonio Noto

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, dedica un post, corredato di foto, sul proprio account Instagram al 2025 che sta terminando, augurando un buon nuovo anno a tutti i tifosi azzurri: "2025, un anno che resterà nel mio cuore per sempre. Un anno che racconterò non solo ai miei figli, ma anche ai miei nipotini.

Tanti auguri a tutti voi".