Mazzocchi: "Un anno che resterà nel mio cuore per sempre e che racconterò ai miei nipotini"
TuttoNapoli.net
Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, dedica un post, corredato di foto, sul proprio account Instagram al 2025 che sta terminando, augurando un buon nuovo anno a tutti i tifosi azzurri: "2025, un anno che resterà nel mio cuore per sempre. Un anno che racconterò non solo ai miei figli, ma anche ai miei nipotini.
Tanti auguri a tutti voi".
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
