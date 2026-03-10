Infortunio McTominay, c'è l'annuncio che Conte aspettava da tempo

Il Napoli tornerà in campo oggi dopo i due giorni di riposo concessi dall'allenatore. Come si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Scott McTominay sta meglio, "sembra pronto anche per tornare in gruppo e, dovesse farlo immediatamente come sembra, diventerebbe automaticamente candidato per la convocazione. Ma ci sono segnali incoraggianti anche per Stanislav Lobotka, dunque un altro dei centrocampisti, che avverte sensazioni positive. Non ci sarà Vergara, la fascite plantare che l'ha costretto ad uscire dal match con il Torinc è un nemico da affrontare con cautela e il rischio che il trequartista debba arrendersi è abbastanza consistente", si legge. Dunque rientri e assenze per Conte in vista del Lecce. La sua partita del cuore. Con McT uomo in più già a partire da oggi e dunque pronto a tornare per sabato al Maradona.

L'annuncio di Conte sulle condizioni di McTominay

"Adesso speriamo di recuperare anche McTominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno", le sue parole in diretta tv. Poi a domanda simile, Conte aveva così risposto in conferenza su McT e anche sugli altri infortunati: "Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile", le sue parole di sabato scorso post-Torino.