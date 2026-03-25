Podcast Lino D'Angiò: "Difficile lo Scudetto, ma già così sarebbe un campionato straordinario"

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Lino D'Angiò, comico, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Scudetto? Non è che non ci credo, però la vedo complicata. Già così, con tutte le difficoltà che ci sono state, un secondo posto sarebbe un risultato importante. Poi, certo, se dovesse succedere non ci lamenteremmo di sicuro”.

Se dovesse rispondere Antonio Conte, cosa direbbe?

“Penso che abbiamo fatto comunque un campionato straordinario. Abbiamo giocato spesso con tante assenze, in condizioni non semplici. Se qualcuno pretende di vincere ogni anno, allora il problema non è mio: io credo che quanto fatto finora sia già notevole”.

E invece il presidente De Laurentiis cosa direbbe sul futuro di Conte?

“Con Antonio c’è un rapporto straordinario. Sta bene a Napoli, è felice, ma al di là delle battute credo che il vero obiettivo fosse tornare in Champions e fare una grande figura in Europa. Vincere lo scudetto e poi uscire troppo presto dalla Champions è qualcosa che non può lasciare soddisfatti”.

Ti è rimasta dentro la delusione per il cammino europeo?

“Sì, ci sono rimasto male. Però il Napoli ha giocato la Champions in condizioni davvero precarie. Con la rosa al completo sarebbe stata un’altra storia. Non dico fino in fondo, ma almeno il turno successivo si poteva raggiungere”.

Hai imitato anche Gattuso: come immagini l’Italia alla vigilia della sfida con l’Irlanda del Nord?

“Ci stiamo allenando, stiamo preparando un metodo particolare… un metodo calabrese. Diciamo che servirà carattere, corsa e spirito giusto, perché è una partita pesante”.

Sul lavoro, invece, cosa bolle in pentola?

“Ho debuttato a gennaio con un nuovo one man show, ‘DOP - Denominazione di Origine Partenopea’, che porterò in tournée l’anno prossimo. Intanto continuo con ‘Lezioni di Napoletanità’ insieme ad Alan De Luca e al professore Amedeo Colella: saremo il 18 aprile al teatro Cimarosa di Aversa e il 19 aprile al teatro Umberto di Nola. È uno spettacolo che ci sta regalando grandi soddisfazioni e nel quale ci divertiamo davvero tanto”