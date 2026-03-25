Rumors Casemiro, ma dal Brasile sono sicuri: è corteggiato da un’altra big italiana

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Tra le squadre interessate, spicca l’Inter, che avrebbe già manifestato forte interesse per l’ex pilastro del centrocampo del Real Madrid.

Un altro pezzo pregiato della Premier League sta per lasciare il campionato inglese: si tratta di Casemiro, centrocampista di 34 anni che il prossimo 30 giugno si libererà dal Manchester United a parametro zero, diventando così libero di scegliere il proprio futuro. Secondo Globo Esporte, il brasiliano (accostato anche al Napoli) sarebbe finito nel mirino di diversi club europei e di destinazioni extraeuropee, tra Arabia e MLS, mentre insieme alla sua famiglia sta valutando con attenzione il prossimo passo da compiere, consapevole che la carriera è ormai nella fase finale.

Inter, Serie A e possibili scenari

Tra le squadre interessate, spicca l’Inter, che avrebbe già manifestato forte interesse per l’ex pilastro del centrocampo del Real Madrid. Un approdo in Serie A, dopo l’arrivo di Luka Modric al Milan lo scorso anno, rappresenterebbe un colpo prestigioso per il club nerazzurro e si inserirebbe nella tradizione di acquisti a parametro zero curata dal presidente Giuseppe Marotta. Tuttavia, il fattore ingaggio resta complicato: Casemiro percepisce circa 18 milioni netti a stagione al Manchester United e, per trasferirsi all’Inter, dovrebbe ridursi lo stipendio intorno ai 5-6 milioni netti. La decisione finale dipenderà dalle priorità del giocatore e dal bilanciamento tra ambizione sportiva e condizioni economiche.