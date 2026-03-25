Dove andrà Salah? L'egiziano fa gola a tutti, ma c’è una destinazione più probabile

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Il futuro di Mohamed Salah è diventato improvvisamente uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo, dopo l’annuncio del suo addio al Liverpool

Il futuro di Mohamed Salah è diventato improvvisamente uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo, dopo l’annuncio del suo addio al Liverpool a fine stagione. Nonostante il rinnovo biennale firmato nell’aprile 2025, i rapporti tra l’egiziano e il club si erano deteriorati già da tempo, con diversi momenti di tensione culminati prima della partenza per la Coppa d’Africa, quando l’ex Roma e Fiorentina si sfogò contro Arne Slot dichiarando di non avere rapporti con lui. In campo, dopo la stagione straordinaria del 2024/25, il suo ruolo è apparso meno centrale rispetto agli anni d’oro dell’era Klopp e le prestazioni non sempre convincenti hanno fatto emergere dubbi sul suo stato di indispensabilità. Nel frattempo, i rumors su un trasferimento in Saudi Pro League sono cresciuti, con l’Al Ittihad già a gennaio interessato a Salah dopo la partenza di Benzema all’Al Hilal.

Nuove prospettive e possibili destinazioni

A 33 anni, Salah ha deciso di chiudere il suo capitolo ad Anfield prima del previsto, alla ricerca di una nuova esperienza meno pressante ma economicamente vantaggiosa. Sul suo futuro - riferisce Tmw - si fanno diversi nomi: potrebbe ricevere offerte dal Real Madrid, dal Bayern Monaco, dal Barcellona o, eventualmente, da qualche big inglese o italiana, anche se quest’ultima pista appare più difficile da percorrere. La scelta dell’egiziano sembra orientata a un club che possa offrirgli centralità sul campo e un contratto allettante, chiudendo così un capitolo straordinario durato nove anni al Liverpool.