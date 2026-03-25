Blocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli

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Il Consiglio federale ha approvato alcune variazioni al Titolo VI delle NOIF, la sezione che disciplina i controlli sui conti dei club professionistici.

Arrivano modifiche importanti alle norme economico-finanziarie della FIGC e le novità riguardano da vicino anche il Napoli, che negli ultimi mesi era stato limitato sul mercato dai parametri federali. Come riportato da Calcio e Finanza, il Consiglio federale ha approvato alcune variazioni al Titolo VI delle NOIF, la sezione che disciplina i controlli sui conti dei club professionistici. Il tema era già emerso durante il mercato invernale, quando i nuovi criteri sul Costo del Lavoro Allargato avevano bloccato le operazioni del Napoli, costretto a muoversi con grande prudenza nonostante fosse il club con maggiore liquidità in cassa.

Cambia la norma FIGC?

Ora le regole cambiano e dalla sessione estiva 2026 sarà possibile coprire eventuali squilibri anche attraverso l’utilizzo delle riserve di utili, a patto che siano contabilizzate e vincolate alla copertura delle eccedenze. La norma si aggiunge agli strumenti già previsti, come aumenti di capitale, versamenti dei soci o utilizzo di crediti derivanti da cessioni. Una volta riequilibrati i conti, la FIGC potrà revocare eventuali blocchi sul mercato. Una modifica che potrebbe facilitare la programmazione futura del Napoli.