Podcast Lodi su Vergara: "Può fare 3 ruoli. Speravo giocasse di più con Allegri"

Qual è il vero ruolo di Antonio Vergara? E quando arriverà l'esordio in Nazionale? Ne ha parlato Francesco Lodi, ex centrocampista del Catania che lo ha visto crescere, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Qual è il ruolo? Può fare la mezzala?

"Allora, secondo me può fare tre ruoli: un esterno a piede invertito, sotto la punta e mezz'ala. Bisogna vedere come bisogna sfruttarlo, perché se lo sfrutti da mezz'ala c'ha il campo davanti, la porta davanti e quindi c'ha solamente da correre davanti e di inserirsi. Sull'esterno ha bisogno diciamo di più appoggio e da sottopunta, che lui è anche bravo, però si gioca anche di spalle, che lui è anche bravo nel girarsi. Però secondo me da mezz'ala destra, perché chi è mancino preferisce giocare a piede invertito, sicuramente anche mi può fare la differenza."

Ti aspettavi giocassi un po' di più con Allegri?

"Sinceramente sì, però poi bisogna vedere le dinamiche, perché poi gli allenatori li allenano 24 ore al giorno, li vedono tutti i giorni, noi possiamo solamente vederlo da fuori, quindi mi piacerebbe che giocasse sempre titolare. Io ho fatto questo mestiere e so che quando poi tu giochi in una squadra dove ci sono tanti giocatori forti, una pressione diversa dalle altre, è normale che lo spazio che venga va sfruttato al 100%. Su questo è molto bravo, perché l'ha fatto l'anno scorso e mi auguro che lui, anche adesso, il fatto che un'altra volta mi guardavo la Nazionale, entra, si leva la casacca, non entra, non lo deve buttare giù, perché sono tutte esperienze che a lui lo fanno crescere ancora di più, e farsi trovare pronto qualsiasi sia il minuto che può entrare. Su questo, come l'anno scorso, non ho dubbi. Non deve buttarsi giù perché sta giocando in una squadra più importante che il Napoli, dove ci sono giocatori importanti che hanno giocato in grandi club. È normale che può solamente crescere e si deve far trovare pronto qualsiasi sia il momento che viene chiamato in causa."

Domani esordirà con l'Italia?

"Io mi auguro che Mancini gli dia la possibilità di farlo debuttare, perché quel senatore ha fatto debuttare tanti giocatori. Mi auguro che domani ci sarà uno spezzone di partita per Antonio, che sicuramente gli farà non bene, di più, perché con la maglia della Nazionale la partita dell'Italia è una cosa importante. Sicuramente, se lo farà, creerà tantissimo entusiasmo in lui, ma anche se non succederà, già che sia nel giro della Nazionale... Forse gli tocca quella più difficile, perché si affronta la Francia in trasferta."

In che ruolo può giocare nell'Italia?

"Secondo me lo metterà dietro alla punta, però come fatto capire, con un sottopunta, un 4-3-2-1, i due trequartisti sotto l'attaccante per fare densità nel centro, perché poi con il palleggio, se poi sbagli uscite nel palleggio, è davvero un'imposta, perché hanno qualità altissima. Secondo me lo metterà sotto punta, come ha giocato Sebastiani Esposito e come ha giocato Raspadori. Speriamo bene per lui, per l'Italia, che poi questo è solamente un vantaggio per lui, che poi quando rientrerà a disposizione del Napoli deve far sì che questa convocazione non sia un arrivare."