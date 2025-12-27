Live

Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 17ª giornata

di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 17ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossonou (Coppa d'Africa), Lookman (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Bernardeschi, Skorupski, Cambiaghi, Casale
Squalificati: Heggem

CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Felici, Zé Pedro, Folorunsho, Mina, Rodriguez, Luvumbo (Coppa d'Africa), Liteta (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

COMO
Indisponibili: Addai, Goldaniga, Diao, Morata
Squalificati: nessuno

CREMONESE
Indisponibili: De Luca, Sernicola, Valoti, Okereke
Squalificati: Ceccherini

FIORENTINA
Indisponibili: Fazzini, Lamptey, Sabiri, Pablo Marì, Richardson
Squalificati: Ranieri

GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Siegrist, Gronbaek, Onana (Coppa d'Africa)
Squalificati: Leali

INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, Bonny, Acerbi
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Pinsoglio, Vlahovic, Gatti, Cabal, Rugani, Conceicao
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Rovella, Gigot, Hysaj, Dia (Coppa d'Africa), Dele-Bashiru (Coppa d'Africa)
Squalificati: Basic, Guendouzi

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Tete Morente, Berisha, Fruchtl, Gaspar (Coppa d'Africa), Banda (Coppa d'Africa), Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: Gaspar

MILAN
Indisponibili: Gimenez, Leao, Gabbia
Squalificati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Beukema, Olivera
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Ndiaye, Frigan, Suzuki
Squalificati: nessuno

PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Meister, Nzola (Coppa d'Africa), Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Squalificati: Nzola

ROMA
Indisponibili: Bailey, Pellegrini, El Aynaoui (Coppa d'Africa), N'Dicka (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Turati, Berardi, Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Ilic, Masina (Coppa d'Africa), Coco (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Kamara, Atta, Zemura, Rui Modesto (Coppa d'Africa), Bayo (Coppa d'Africa)
Squalificati: Okoye

VERONA
Indisponibili: Suslov, Belghali (Coppa d'Africa)
Squalificati: Belghali, Frese