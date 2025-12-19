Radio TN Mainoo-Napoli, De Magistris: "Si lavora al prestito gratuito. E occhio al diritto di riscatto"

Raimondo De Magistris, giornalista di TMW e Radio Sportiva, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Ieri si è messa in evidenza ancora una volta la bontà del mercato del Napoli, perché Hojlund in estate era anche un obiettivo del Napoli, perché Nkunku non è stato pagato molto meno di Hojlund, e il confronto è stato a tratti imbarazzanti e sempre a favore del danese. De Winter poteva fare meglio, ma vanno dati tutti i meriti a Hojlund. Il danese poteva andare prima al Milan o alla Juventus, che cercavano un numero 9 ben prima del Napoli, che si era da subito dirottato su Lorenzo Lucca. Già a maggio Hojlund aveva chiarito che voleva andare via ed era sul mercato da un bel po', era stato quindi proposto anche a Juventus, Milan e anche al Napoli che nel frattempo era su Lucca. Tutto cambia ad agosto quando si fa male Lukaku, il Napoli va sul mercato e va fortissimo su Hojlund, su cui né la Juventus né il Milan avevano chiuso".

Sul blocco soft del mercato e su Kobbie Mainoo: "La commissione messa in piedi dal Ministro Abodi che sostituisce la Covisoc, dovrebbe esprimersi in questi giorni principalmente per la questione Lazio, ma anche per gli altri club per quello che è il blocco soft del mercato, cioè la non possibilità di investire salvo iniezioni di liquidità. Se arriva questo blocco soft, il Napoli deve fare un mercato a costo zero, investire quanto incassa. A questo paletto va aggiunto quello delle liste. Ecco perché Mainoo è l'identikit che corrisponde a tutti questi quesiti: arriva in prestito e quindi è un'operazione anche economicamente vantaggiosa, arriva dallo United da cui sono arrivati giocatori importanti negli ultimi anni, arriva un giocatore Under e quindi non hai bisogno di fare delle cessioni. È un un centrocampista inglese 2005 che vuole lasciare lo United a gennaio perché vuole andare ai Mondiali. Ci sono altri nomi, Manzambi del Friburgo è anche lui un Under ma è una scommessa ed è chiaro che il Friburgo dirà di no al prestito. Invece si lavora con lo United affinché apra al prestito gratuito e il Napoli spera anche nel diritto di riscatto".