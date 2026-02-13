Podcast Marino gioca Napoli-Roma: "Attenti a un giallorosso, mi ha impressionato"

Pasquale Marino, allenatore, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Dove sarebbe il Napoli senza tutti gli infortuni? Basta leggere i nomi di chi è stato fuori: se togli giocatori importanti del Napoli ad altre squadre, anche le più competitive, senza nemmeno andare in Europa, è chiaro che il peso diventa enorme. Fa stare male pensarci, perché il rendimento in campionato e nelle competizioni europee sarebbe stato sicuramente diverso. È inutile girarci attorno: qualità e quantità fanno la differenza, soprattutto nella gestione del gruppo e nelle rotazioni. Avere un organico più completo, anche non al top ma più vicino possibile, avrebbe cambiato tutto”.

Napoli-Roma: che partita si aspetta? “La Roma è una squadra da rispettare e temere. Si sono rafforzati, soprattutto davanti, con un attaccante che mi ha fatto una grande impressione: corre, attacca la profondità, viene incontro, è adattissimo al gioco di Gasperini. La Roma ha la miglior difesa del campionato, magari segna meno, ma è equilibrata e prende pochi gol. Con i rinforzi può migliorare ancora. Sarà una partita difficilissima: Gasperini porta aggressività, duelli a tutto campo, condizione fisica eccellente. Gara complicata per entrambe”.

Nella corsa Champions, oltre a Milan, Juventus, Napoli e Roma, va inserito anche il Como? “Sì, va inserito assolutamente. Per la qualità di gioco che esprime e perché anche contro le grandi non è mai remissivo. Se la gioca con tutti. Ha investito tanto, non è una matricola qualunque, e i risultati lo stanno dimostrando. Ha un’identità chiara, un’organizzazione importante ed è tra le squadre che giocano il miglior calcio del campionato”.