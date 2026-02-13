Come stanno Gilmour e Anguissa? Le ultime da Castel Volturno
Il lavoro a Castel Volturno prosegue con un occhio fisso all’infermeria. In casa Napoli, come riferisce La Repubblica, restano da monitorare le condizioni di alcuni elementi chiave in vista dei prossimi appuntamenti. Antonio Conte confida di poter ritrovare presto Billy Gilmour: l’obiettivo minimo è la convocazione per la sfida contro la Roma, anche se tutto dipenderà dalle risposte delle prossime ore.
Attese a breve anche notizie su André-Frank Zambo Anguissa, il cui rientro potrebbe dare maggiore solidità alla mediana. Lo staff medico è al lavoro per velocizzare i recuperi senza forzare i tempi, mentre Conte valuta con prudenza ogni scelta, consapevole dell’importanza delle gare che attendono gli azzurri nella fase decisiva della stagione.
