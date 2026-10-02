Serie A, chi ha sorpreso di più? Longo cita anche un giocatore del Napoli
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Moreno Longo ha parlato di alcuni giovani protagonisti di questo avvio di stagione, soffermandosi anche su Costantino Favasuli del Napoli.
Moreno Longo ha inserito anche Costantino Favasuli tra i giocatori da tenere d'occhio in questo avvio di stagione. Intervenuto a Maracanà, trasmissione di Tuttomercatoweb.com, l'allenatore ha elogiato l'esterno del Napoli, accostandolo ad altri giovani come Raimondo e Cacciamani.
Il giudizio di Longo su Favasuli
Parlando dei giocatori che più lo hanno colpito, Longo ha dichiarato: "Raimondo, bello l'impatto con la categoria. Spero si riprenda dall'infortunio. Il Frosinone sta facendo un calcio aggressivo e interpreta molto bene quel gioco. Poi Cacciamani del Torino, che sta crescendo molto. E Favasuli del Napoli, un giocatore che potrà solo che crescere. Dovesse avere la fiducia per ritagliarsi uno spazio importante sarebbe molto bello".
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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