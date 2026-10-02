Serie A, chi ha sorpreso di più? Longo cita anche un giocatore del Napoli

Moreno Longo ha parlato di alcuni giovani protagonisti di questo avvio di stagione, soffermandosi anche su Costantino Favasuli del Napoli.

Moreno Longo ha inserito anche Costantino Favasuli tra i giocatori da tenere d'occhio in questo avvio di stagione. Intervenuto a Maracanà, trasmissione di Tuttomercatoweb.com, l'allenatore ha elogiato l'esterno del Napoli, accostandolo ad altri giovani come Raimondo e Cacciamani.

Il giudizio di Longo su Favasuli

Parlando dei giocatori che più lo hanno colpito, Longo ha dichiarato: "Raimondo, bello l'impatto con la categoria. Spero si riprenda dall'infortunio. Il Frosinone sta facendo un calcio aggressivo e interpreta molto bene quel gioco. Poi Cacciamani del Torino, che sta crescendo molto. E Favasuli del Napoli, un giocatore che potrà solo che crescere. Dovesse avere la fiducia per ritagliarsi uno spazio importante sarebbe molto bello".