Retroscena Allegri: amareggiato per il mercato, si aspettava questi due acquisti

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Dietro l'amarezza di Massimiliano Allegri ci sarebbero anche alcune scelte compiute dal Napoli durante il mercato estivo

Non soltanto i risultati e una partenza di stagione al di sotto delle aspettative. Dietro l'amarezza di Massimiliano Allegri ci sarebbero anche alcune scelte compiute dal Napoli durante il mercato estivo. È quanto racconta il Corriere dello Sport, soffermandosi sulle richieste dell'allenatore che non sarebbero state completamente soddisfatte.

Napoli, Allegri e i rimpianti di mercato: da Gabriel Jesus a Lang e Lucca

Secondo il quotidiano, il tecnico avrebbe voluto ulteriori rinforzi per completare la rosa: «Allegri è amareggiato anche per le scelte estive della società. Attendeva un difensore e un’altra punta di valore».

Tra gli obiettivi individuati dal Napoli c'era anche Gabriel Jesus. Il club azzurro avrebbe provato a portarlo alla corte di Allegri, senza però riuscire a creare lo spazio necessario in rosa: «Il Napoli aveva provato a prendere Gabriel Jesus ma alla fine non è riuscito a liberare uno slot per il brasiliano poi andato al Barcellona», dove ha già realizzato due gol.

Il Corriere dello Sport si concentra poi su Noa Lang e Lorenzo Lucca, entrambi ceduti in prestito a gennaio e finora incapaci, secondo il quotidiano, di lasciare il segno nonostante le opportunità ricevute: «Pur avendo avuto già diverso spazio, non sono ancora riusciti a incidere».

Anche la gara del Franchi avrebbe confermato queste difficoltà. Lang è partito titolare, ma «si è visto poco e non ha gradito il cambio», mentre Lucca, utilizzato per oltre mezz'ora nella ripresa, non è riuscito a dare la scossa sperata.

Uno scenario che inevitabilmente riporta l'attenzione sulle prossime mosse del club. Il quotidiano chiude infatti con una frase che guarda già alla possibile nuova finestra per intervenire sulla rosa: «E il mercato di gennaio non è poi così lontano»