Champions già a rischio e il calendario non aiuta: quanti punti servono

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Napoli a zero punti in Champions: ne servono 12 su 18 per i playoff. Dopo il Bodo/Glimt, Porto e City: ora non si sbaglia

Zero punti dopo due giornate: il Napoli ha già perso margine nella classifica della League Phase di Champions. Dopo il ko casalingo con l’Arsenal è arrivata la batosta di Villarreal, e adesso i numeri parlano chiaro. Restano 18 punti a disposizione, ma ne servono 12 per arrivare ai playoff, come aveva svelato lo stesso Allegri prima della sfida con l’Arsenal. Gli azzurri, dunque, non possono più sbagliare: ogni passo falso rischia di compromettere il cammino europeo, in una competizione che per la società rappresenta un obiettivo prioritario.

Bodo Glimt, Porto e City: tre gare decisive

Le prossime tre partite saranno determinanti. Si comincia con il Bodo/Glimt, al Maradona martedì 20 ottobre alle 21:00, una sfida che il Napoli è chiamato a vincere per rimettersi in carreggiata. Poi arrivano due impegni di altissimo livello, contro il Porto e il Manchester City, in un calendario che non aiuta. Il rischio è che già alla quinta giornata la situazione sia compromessa, mentre un filotto positivo permetterebbe di ritrovare fiducia e classifica. Per Allegri la strada è stretta ma ancora percorribile: servono punti subito, a partire dalla gara contro i norvegesi, e la capacità di trasformare l’emergenza in energia per un percorso che non concede più errori.